Ten Percent : Trailer de la version anglaise de Dix Pour Cent

Découvrez le trailer de Ten Percent, la version anglaise de la série française Dix Pour Cent.

Les anglais ont désormais leur propre version de Dix Pour Cent intitulée Ten Percent . La série de France 2 qui a fait le tour de monde sous le titre « Call My Agent » et est devenue très populaire depuis sa mise en ligne sur Netflix, a droit à son remake british. Cette version arrivera sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni et sera diffusée sur AMC et BBC America aux Etats-Unis. Pour la France, on ne connait pas encore le diffuseur.

Le premier trailer vent de tomber et montre que la série semble assez fidèle à la version française dans son ton chaotique et son humour avec ses stars qui rendent la vie dure aux agents. Ten Percent suit la petite agence artistique londonienne de Nightingale Hart alors qu’elle lutte pour s’adapter à une industrie en constante évolution.

Après qu’un drame frappe l’entreprise, la vie personnelle et professionnelle des agents et assistants est bouleversée. Mais leurs clients célèbres ont constamment besoin d’aide, avec des problèmes allant des problèmes conjugaux à l’engagement excessif en passant par leurs problèmes de trac. Alors que les agents font face aux exigences incessantes de leur travail, ils se retrouveront également confrontés à plus de drames personnels qu’ils ne l’auraient jamais imaginé.

La série met en vedette Jack Davenport, Lydia Leonard, Maggie Steed, Prasanna Puwanarajah, Chelsey Crisp, Hiftu Quasem, Fola Evans-Akingbola, Rebecca Humphries, Harry Trevaldwyn, Tim McInnerny, Natasha Little, Edward Bluemel, Eleonore Arnaud et Jim Broadbent.

Parmi les caméos de stars teasés dans la bande-annonce et d’autres promis pour la prochaine série figurent Helena Bonham Carter, Dominic West, David Oyelowo, Kelly Macdonald, Olivia Williams, Phoebe Dynevor, Jessica Oyelowo, Emma Corrin, Himesh Patel, Clemence Poesy et David Harewood.

La série Ten Percent sera lancée au Royaume-Uni sur Prime Video à partir du 28 avril.

Ten Percent – Trailer