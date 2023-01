DC Studios : Jason Momoa tease un autre rôle pour lui en plus d’Aquaman

Jason Momoa pourrait jouer un autre rôle en plus d’Aquaman pour les studios DC sous la direction de James Gunn.

A ce jour, beaucoup de choses restent inconnues quant à l’avenir de l’univers DC qui est désormais supervisé par James Gunn et Peter Safran. L’une des plus grandes sources de spéculation concerne les personnages et/ou acteurs qui continueront – ou non – dans la nouvelle version du DCU, avec des plans déjà en place pour recaster Superman.

Ces derniers mois, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la star actuelle d’Aquaman, Jason Momoa, pourrait se retirer de ce personnage dans la nouvelle continuité de Gunn et Safran, mais pourrait toujours rester dans un rôle qu’il rêve d’incarner, celui de l’anti-héros chasseur de primes Lobo.

Vendredi, Momoa lui-même a semblé mettre fin à ces rumeurs, indiquant qu’il pourrait finir par jouer plus d’un personnage à l’avenir. « Je serai toujours Aquaman », a expliqué Momoa. « Les rumeurs sont … Je serai toujours Aquaman. Personne ne me retirera ça, jamais de la vie. Et puis, il pourrait y avoir d’autres personnages aussi. Je peux jouer d’autres choses aussi. Je peux être drôle et sauvage et charmant, de temps en temps. »

S’il ne dit pas spécifiquement qu’il pourrait jouer Lobo, l’acteur insinue fortement qu’il pourrait incarner un autre personnage en plus de jouer Aquaman.

Présent ce vendredi au Sundance Festival, Momoa a expliqué « qu’il y avait de la place pour moi de jouer différents rôles. J’ai vu d’autres acteurs le faire, je veux ma chance aussi, » dit-il.

« Nous avons une relation spéciale … J’aimerais pouvoir en dire plus », a ajouté Momoa lorsqu’on lui a demandé s’il quitterait son rôle de super-héros de DC, comme tant de ses collègues de Justice League semblent le faire sous le régime de Gunn et Peter Safran.

« Je serai toujours Aquaman, et il y a beaucoup d’évolution pour ça. Donc je ne vais nulle part et c’est très excitant », a déclaré l’acteur.

Avec Aquaman et le Royaume Perdu prévu pour une sortie à la fin de l’année, Momoa est clairement une priorité pour DC et WBD. De plus, avec la star de The Flash Ezra Miller, Momoa a fait une courte apparition dans le final de la saison 1 de Peacemaker créée par Gunn l’année dernière.

En plaisantant sur le fait qu’il pouvait jouer plusieurs personnages de super-héros, comme la façon dont Ryan Reynolds a joué Green Lantern et maintenant Deadpool, Momoa n’a laissé aucun doute que sa conversation avec le patron de Warner Bros Discovery David Zaslav a été un succès des deux côtés.

« C’était vraiment merveilleux d’être là-bas, et Warner Bros c‘est comme à la maison », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de choses que nous allons faire là-bas. »

On attend de voir si Momoa apparaitra dans le DCU sous un autre personnage. En attendant, Aquaman et le Royaume Perdu sort le 20 décembre 2023.

Source : Deadline / Crédit ©Warner Bros