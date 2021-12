Venom 2 : Le réalisateur de Spider-Man No Way Home a dirigé la scène post-générique

Jon Watts, le réalisateur de Spider-Man No Way Home a dirigé la scène post-générique de Venom 2 Let There Be Carnage. Spoilers.

Andy Serkis était à la réalisation du film Venom 2 Let There Be Carnage, cependant, ce n’est pas lui qui s’est occupé de la scène post-générique. Il s’avère que le réalisateur de la franchise Spider-Man de Marvel, Jon Watts, a pris en charge la scène où Eddie Brock (Tom Hardy) découvre l’existence du multivers.

Les scénaristes de Spider-Man: No Way Home Erik Sommers et Chris McKenna ont confirmé que Watts avait filmé le teaser pendant la production du troisième volet de la franchise portée par Tom Holland. L’équipe derrière No Way Home a même discuté un moment de l’inclusion de Venom dans la bataille finale du film, mais en a décidé autrement.

Au lieu de cela, ils ont choisi de reléguer le personnage à une autre scène post-crédits dans No Way Home, ce qui signifie que le personnage de Hardy n’était techniquement dans le MCU que pendant une minute à l’écran. Quant à savoir comment Venom savait qui était Peter Parker en premier lieu, McKenna avait la réponse la plus logique.

« L’idée est que le symbiote a une connaissance d’autres univers. Enfouie dans son cerveau se trouve une certaine connaissance de cette connexion », a-t-il déclaré à Variety.

Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a précédemment confirmé que la scène post-crédit de Venom 2 était également une coproduction entre Marvel Studios et Sony, bien qu’il n’ait pas révélé que Watts était celui qui l’avait réalisé.

« Il y a eu beaucoup de coordination – (…) – mais oui, entre Sony et Marvel et l’équipe de Venom et l’équipe No Way Home … Nous avons travaillé ensemble, » avait-il confié à THR durant l’avant-première du film Eternels.

Spider-Man No Way Home est sorti depuis deux semaines tandis que Venom Let There Be Carnage peut encore être vu dans quelques salles de cinéma en France…si vous cherchez bien.

