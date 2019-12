Batman : Le plan X de Robert Pattinson si le film ne marche pas !

Robert Pattinson partage ses plans classés X si jamais le film The Batman fait un flop.

Robert Pattinson a un plan B si jamais The Batman fait un flop au box office. Enfin c’est plus un plan X puisqu’il plaisante en disant qu’il se tournera vers le porno si le film est un échec. Après les plans du précédents Batman avec Ben Affleck qui sont tombés à l’eau et le semi-échec de Justice League, il est prudent de se demander si la marque Batman va enfin reprendre du poil de la bête au cinéma.

Robert Pattinson est en pleine préparation pour le rôle qui est un pas énorme dans sa carrière. Il est conscient qu’il a un héritage important entre les mains : « Je pense toujours que le pire des scénarios va se produire. Alors quand ça arrivera, je me dirai: ‘Ah ! OK je suis préparé’ »

Quand on lui demande ce qu’il fera si ça ne marche pas, il répond avec humour : « Du porno. Mais du porno artistique. » Evidemment, il y a peu de chance que ça se produise mais qui sait, James Franco a bien produit et jouer dans des films et une série dans cet univers (The Deuce, King Cobra, Interior Leather Bar), Pattinson pourrait bien faire pareil. Et il n’est pas obligé d’être participant devant la caméra, il peut toujours les produire ou les réaliser !

Plus sérieusement, Robert Pattinson confie qu’il a toujours voulu un rôle comme Batman : « J’ai ressenti un lien avec ça, je ne sais pas pourquoi. Je le voulais vraiment. Je me souviens déjà de ce que c’est que de parler d’un film où il y a une attente. Chaque fois que vous dites quelque chose, les gens disent : ‘Argh ! Espèce d’idiot !’ Mais les gars, je n’ai même pas encore commencé ! … Mais il n’y a pas de critique plus sévère envers moi que moi-même, donc je n’ai pas à me soucier des autres. »

Les attentes sont très hautes pour le film, Pattinson a la pression et il le sait. Le film n’a pas encore commencé son tournage, on attend de voir s’il est bien le bon choix.

Réalisé par Matt Reeves, The Batman sort en juin 2021.

Source : The Guardian / Crédit ©DR