Le Livre de Boba Fett : Nouveau spot TV et nouvelles affiches

Découvrez un nouveau spot TV ainsi que des affiches pour la série Star Wars Le Livre de Boba Fett.

Le Livre de Boba Fett arrive dans un mois sur Disney+. Pour faire patienter, un nouveau spot ainsi que de nouvelles affiches ont été dévoilés par Lucasfilm et Disney. Dans le spot de trente secondes, Boba fait passer un message disant qu’il régnera « avec respect » alors que « Jabba régnait par la peur ».

Deux affiches personnages avec Boba Fett (Temuera Morrison) et Fennec Shand (Ming-na Wen) sont à voir ci-dessous.

Le synopsis officiel du Livre de Boba Fett se lit comme suit : « Une aventure passionnante de Star Wars teasée dans une séquence de générique de fin surprise après le final de la saison 2 de The Mandalorian, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et la mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie à leur retour à les sables de Tatooine pour revendiquer leurs droits sur le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. »

Robert Rodriguez, Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson sont les producteurs exécutifs. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont coproductrices exécutives, John Bartnicki est producteur et John Hampian coproducteur.

Le Livre de Boba Fett démarre le 29 décembre sur Disney+.

Le Livre de Boba Fett – Spot TV VF

Le Livre de Boba Fett – Spot TV VOST