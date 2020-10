Uncharted : Le tournage du film avec Tom Holland est officiellement terminé

Après plus de 10 ans pour monter le film, le tournage de l’adaptation du jeu vidéo Uncharted est enfin terminé.

C’est officiel, Uncharted est dans la boite. Après plus d’une décennie pour monter le film, sa production est enfin terminée. On savait déjà que Tom Holland, qui incarne le rôle principal, avait fini avec le film puisqu’il est actuellement à Atlanta pour Spider-Man 3. En cette fin de mois d’octobre, on apprend que le tournage est complété.

Jeudi, les réseaux sociaux officiels d’Uncharted ont annoncé que le tournage était officiellement terminé, et ce, au milieu d’une pandémie, rien de moins. Sur le tweet partagé, on peut lire « Sic Parvis Magna », qui est l’inscription latine sur l’anneau de Nathan dans les jeux.

En octobre 2008, le producteur Avi Arad a mentionné qu’il travaillait sur une adaptation sur grand écran des célèbres jeux vidéo Uncharted, qui se concentrent sur les aventures mondiales du charismatique chasseur de trésors Nathan Drake. En 2010, il a été révélé que David O. Russell avait été engagé pour réaliser le film. Cette même année, Mark Wahlberg a confirmé les discussions pour endosser le rôle principal de Nathan.

Mais en 2011, Russell a abandonné le projet pour réaliser Happiness Therapy et a été remplacé par le réalisateur de Divergent Neil Burger. Mais ça ne s’est pas arrêté là. Au fil des années, Seth Gordon (Baywatch), Shawn Levy (Free Guy), Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) et Travis Knight (Bumblebee) ont tous été attachés au projet à un moment donné.

Après plusieurs changements de réalisateurs, réécritures de scripts et changements de casting, le film a enfin trouvé son équilibre. Uncharted, désormais réalisé par Ruben Fleischer (Venom), a été repensé pour se concentrer sur un Nathan beaucoup plus jeune, joué par Tom Holland, et Wahlberg joue maintenant Sully, le mentor de Nathan et ami de longue date.

L’histoire aura quelque chose à voir avec le célèbre explorateur Ferdinand Magellan et contient des personnages interprétés par Antonio Banderas, Sophia Ali (Truth or Dare) et Tati Gabrielle (Les Nouvelles Aventures de Sabrina).

Filmé en plein milieu de la pandémie COVID-19, tout en respectant les protocoles sanitaires, le film Uncharted est annoncé pour une sortie le 14 juillet 2021.

Crédit ©Sony