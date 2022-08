She-Hulk : La rappeuse Megan Thee Stallion dans le MCU ?

La rappeuse Megan Thee Stallion ferait une apparition dans la série She-Hulk.

La rappeuse Megan Thee Stallion s’apprêterait-elle à entrer dans le MCU ? L’interprète de Hot Girl Summer et Savage serait dans la série She-Hulk. Un article du magazine The Cut sur Megan Thee Stallion qui fait la couverture du nouveau numéro, rapporte que la rappeuse a été castée dans la série de super-héros Disney+ en cours de diffusion.

Si The Cut révèle l’apparition de la rappeuse, elle n’a pas directement commenté son rôle dans la série et Disney n’a pas communiqué dessus non plus. Pour savoir de quoi il en retourne, il faudra être un peu patient. Rien n’a été officiellement annoncé sur une apparition de la rappeuse mais elle devrait jouer une version d’elle-même.

Megan Thee Stallion commence doucement à faire son entrée à Hollywood en tant qu’actrice. Elle est apparue récemment dans la série P-Valley et elle a été castée pour une prochaine comédie musicale des studios A24.

La série met en vedette Tatiana Maslany (Orphan Black) en tant que l’avocate Jennifer Walters qui se trouve être la cousine de Bruce Banner (Mark Ruffalo). Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk après avoir accidentellement reçu le sang de son cousin, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle se transforme, Jennifer conserve la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et surtout, elle contrôle ses émotions.

Avec Maslany, Gonzaga et Ruffalo, la série devrait mettre en vedette Jameela Jamil (The Good Place), Tim Roth (Lie to Me), Renée Elise Goldsberry (Girls5Eva) et Josh Segarra (Arrow).

Jessica Gao (Rick et Morty) est la showrunner tandis que Kat Coiro ((It’s Always Sunny in Philadelphia) est à la réalisation de la série.

She-Hulk est actuellement en production pour une diffusion en 2022 sur Disney+.

