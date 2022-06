Trust : Kate Winslet de retour sur HBO pour une nouvelle mini-série

Après Mare of Easttown, Kate Winslet sera de retour sur HBO pour une nouvelle mini-série intitulée Trust.

HBO continue sa collaboration avec Kate Winslet. Après l’excellente Mare of Easttown, l’actrice oscarisée et lauréate de deux Emmy Awards, reviendra sur la chaine premium avec une nouvelle mini-série. Elle sera la star et la productrice exécutive de Trust, un projet basé sur le best-seller de Hernan Diaz, publié en mai dernier.

La série suivra un riche financier qui lit un roman basé sur sa vie mais qui est mécontent de la façon dont lui et sa femme, la fille d’aristocrates excentriques, sont dépeints. Il engage une secrétaire pour écrire un mémoire pour remettre les pendules à l’heure.

Elle apprend cependant bientôt qu’il essaie de réécrire son histoire et la place de sa femme dans celle-ci. Diaz produira également l’adaptation de son roman, qui explore la richesse et le talent, la confiance et l’intimité, la vérité et la perception.

Trust marque la troisième collaboration de Kate Winslet avec HBO. Avant Mare of Easttown, elle a joué dans Mildred Pierce. Les deux séries lui ont valu des Emmy Awards en tant que meilleure actrice dans une mini-série.

Au cinéma, Kate Winslet sera bientôt dans Avatar 2.

Source : Deadline / Crédit ©DR