The Mandalorian : Le Bébé Yoda original n’était pas si mignon (artworks)

Découvrez les premiers artworks de Bébé Yoda dans la série The Mandalorian.

En novembre dernier, la créature la plus mignonne qui soit a fait ses débuts sur la toile et est devenu le meme préféré de bien des internautes. Tout le monde est tombé sous le charme de Bébé Yoda mais avant d’être aussi mignon, il est passé par des phases pas si « cute » que ça.

Dans l’épisode 5 de Disney Les Making-off Star Wars : The Mandalorian, disponible sur Disney+, plusieurs dessins et artworks différents du personnage ont été dévoilés. On découvre ainsi qu’il aurait pu avoir un visage bien différent.

« Nous avons eu beaucoup, beaucoup de dessins », a expliqué Jon Favreau, le showrunner De The Mandalorian. « Certains d’entre eux étaient trop mignons, certains étaient trop laids, certains avaient les mauvaises proportions. »

Ils se sont ensuite rapproché du résultat final

Source : EW / Crédit ©Disney+