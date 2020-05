Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Un crossover avec les films du MCU en vue

La saison finale de Agents of S.H.I.E.L.D. devrait avoir un crossover avec les films du MCU.

La saison 7 de Agents of S.H.I.E.L.D. a démarré cette semaine sur ABC. Il s’agit de la saison ultime de la série Marvel qui pour ses derniers épisodes, voyage dans le temps afin de sauver l’agence S.H.I.E.L.D. de la destruction.

Si la série a toujours plus ou moins été connectée au MCU, notamment avec la présence de Coulson, Agents of S.H.I.E.L.D. a toujours évolué dans sa propre bulle en se détachant plus des films. De temps en temps, des éléments rappellent au public qu’ils sont bien dans le même univers parce qu’ils font référence à ce qui s’est passé dans les films.

Pour la saison finale, il semble que la série et les films seront à nouveau connectés mais on ne sait pas encore comment. Dans une interview à Deadline, le co-createur Jed Whedon et les producteurs Jeph Loeb et Jeffrey Bell, ont confié que « nous croiserons quelque chose » et que « quelque chose va se passer, » en référence au MCU.

C’est très vague et cela peut vouloir dire tout et son contraire. Aurons-nous droit à l’apparition d’un des personnages des films ? Samuel L. Jackson, célèbre Nick Fury est déjà apparu dans la série ainsi que Cobie Smulder dans le rôle de l’agent Maria Hill ou encore Jaimie Alexander dans son rôle de Sif de la saga Thor. Mais cela était dans les deux premières saisons, et depuis, la série a plus ou pris son indépendance sans jamais complètement oublier qu’elle vivait dans le même monde que les Avengers.

Jeffrey Bell confie que la série se terminera sur une note audacieuse et n’hésitera pas à faire marcher la nostalgie et prendre des risques : « Je veux dire que parce que c’était notre dernière saison et parce qu’il y avait une nostalgie sous-jacente, nous nous sommes lâcher en termes d’histoires. Je veux dire, nous avons pris des risques. Il y a beaucoup de choses amusantes que nous n’aurions jamais essayées plus tôt dans la série et je suis vraiment curieux de voir comment les fans réagissent à certains de ces choix plus audacieux. »

Agents of S.H.I.E.L.D. est l’une des dernières séries Marvel sur un Network autre que Disney+. Le futur des séries Marvel est en train de se construire pour la plateforme de streaming et ces séries-là seront directement liées aux films. The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision et Loki feront partie intégrante de la prochaine phase du MCU.

Agents of S.H.I.E.L.D. est diffusée le mercredi sur ABC.

