Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Sauver le mal pour préserver le bien (spoilers et promo)

Retour sur le premier épisode de la septième et dernière saison de la série Agents of S.H.I.E.L.D. Spoilers et promo.

Ce mercredi 27 mai, ABC a lancé la dernière saison de la série Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. A la fin de la saison précédente, la team s’est retrouvée dans les années 30, à la poursuite des Chronicoms. Ces derniers ont une mission : éliminer S.H.I.E.L.D. Le nouveau Zephyr a la possibilité de suivre la trace des Chronicoms dans le passé, c’est pour cela qu’ils arrivent à les retrouver en 1931 à New York.

Simmons dévoile le nouveau centre de commandement et présente à nouveau Enoch à tout le monde. Elle rapporte que May, qui a failli mourir, récupère dans une sorte de caisson, puis elle affirme qu’il est trop dangereux pour quiconque de savoir où se trouve Fitz. Un Fitz qui était donc absent de l’épisode.

Daisy et Mac découvrent aussi que Coulson est de retour. Evidemment, ce n’est pas tout à fait le même Coulson, c’est sa version LMD améliorée. Simmons a utilisé une technologie des Chronicoms pour en faire une version avancée qui a tout de Coulson, dont ses souvenirs, mais est différent.

La team apprend ensuite que des policiers ont été attaqués et que leurs visages ont été effacés. Ce sont les Chronicoms qui leur ont volé leurs visages pour s’incruster et passer inaperçus. Daisy, Mac, Coulson et Deke se rendent sur place pour enquêter et comprendre ce qui se passe.

Dans un premier temps, la team pense que les Chronicoms sont après le futur président Franklin Delano Roosevelt, à l’époque gouverneur de New York, parce que FDR est la personne qui a créé le SSR. Mais en réalité, les Chronicoms sont après un jeune homme nommé Freddy qui se trouve être le futur père de Gideon Malick, le fondateur de HYDRA.

Cela signifie que pour sauver S.H.I.E.L.D, la team devra d’abord sauver HYDRA parce que sans ça, ils n’existeront pas. Mais la tâche va être difficile parce que Freddy a reçu des fioles des mains d’une jeune femme qui lui a dit qu’elles contenaient le futur.

Pour finir, les dernières secondes de l’épisode dévoilent Enoch qui va pour jeter un œil sur May, mais elle a disparue de son caisson. Alors qu’Enoch se lamente d’avoir échoué à sa mission de la surveiller, on découvre May accrochée au plafond et très différente.

La semaine prochaine, la team va tenter de protéger Freddy mais ce dernier menace de perturber la timeline. Chaque membre de l’équipe va alors remettre ses valeurs en question. La préservation de l’avenir du monde tel qu’ils le connaissent vaut-elle la destruction qu’ils pourraient empêcher ?

Alors est-ce que les Agents du S.H.I.E.L.D. vont empêcher la naissance d’une organisation criminelle diabolique et risquer de changer l’histoire, où vont-ils tout faire pour préserver le futur tel quel ?

Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 – Promo 7×02