Captain Marvel 2 et Ant-Man 3 : Marvel échange les dates de sortie

Marvel Studios échange les dates de sortie de The Marvels et Ant-Man et la Guêpe Quantumania alias Captain Marvel 2 et Ant-Man 3.

Petit changement dans le calendrier Marvel. Alors que les films The Marvels et Ant-Man et la Guepe Quantumania sont actuellement en production, les studios Marvel ont décidé d’échanger les dates de sortie des deux films.

The Marvels, la suite de Captain Marvel de 2019, devait initialement sortir en salles le 17 février 2023, et Quantumania, le troisième film de la saga Ant-Man, devait sortir le 28 juillet 2023. Au lieu de cela, Quantumania s’installe en février et The Marvels fera ses débuts en juillet de la même année.

Selon les sources de Variety, ce changement est parce que Quantumania est simplement plus avancé dans son processus de création que The Marvels. Ant-Man 3 a terminé la photographie principale tandis que Captain Marvel 2 a encore un peu plus à faire. L’autre grande sortie en salles de Marvel Studios en 2023, « Les Gardiens de la Galaxie. 3, devrait toujours faire ses débuts le 5 mai 2023.

Est-ce que ce remaniement des dates suggère que les films de 2023 ne sont pas aussi étroitement liés que les films MCU précédents ? Certains pourraient le penser mais ce n’est pas confirmé.

Réalisé par Peyton Reed, le troisième film de la saga Ant-Man verra les retours de Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang (alias Ant-Man) et Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne (alias la Guêpe) pour une autre nouvelle aventure.

Dans le reste du casting, on trouve aussi Michael Douglas en Hank Pym, Michelle Pfeiffer en Janet van Dyne et Kathryn Newton qui sera la version adulte de Cassie Lang, la fille de Scott. Notez aussi que Jonathan Majors, qui a fait ses débuts du MCU dans Loki, sera présent dans le rôle de Kang le Conquérant.

Quant à The Marvels, on sait très peu de chose sur le film qui verra le retour de Brie Larson en Carol Danvers. Ce qu’on sait, c’est qu’elle sera rejointe par Teyonah Parris qui reprendra son rôle de Monica Rambeau vue dans WandaVision et la jeune Iman Vellani qu’on découvrira bientôt dans Ms. Marvel en tant que Kamala Khan.

Il est aussi dit que Randall Park, vu dans Ant-Man et WandaVision, reprendra son rôle de Jimmy Woo et Samuel L. Jackson pourrait aussi bien être de retour. A la réalisation, on trouve Nia DaCosta.

