Marvel : Le méchant de Loki reviendra dans différentes versions dans le MCU

Jonathan Majors reviendra dans le MCU sous la forme de différentes versions du méchant introduit dans Loki. Spoilers.

Le final de Loki a fait une grande révélation sur un méchant qui sera clairement très présent dans la suite du MCU. Si vous n’avez pas encore vue la série et en avait l’intention, la suite de cet article est spoilers, vous êtes prévenu.e.s.

La réalisatrice de la saison 1 de Loki, Kate Herron, a confirmé que Jonathan Majors reviendra sous différentes versions dans la suite du MCU alors que le final de la série avec Tom Hiddleston a dévoilé que Kang le Conquérant était la personne derrière le TVA, du moins l’un de ses variants.

Celui Qui Demeure, comme il est nommé dans la série, est le cerveau qui se cachait derrière l’autorité du Tribunal des Variations Temporelles. Il a mis cette organisation en place pour empêcher les versions plus dangereuses de lui-même de semer le chaos dans le flux temporel.

Après le final, Herron a parlé avec The Hollywood Reporter des événements de la série. Après avoir précédemment confirmé que Kang est un variant de Celui Qui Demeure, Herron explique que Majors a décroché ce rôle grâce à son incroyable éventail en tant qu’acteur. Elle a ajouté qu’il jouera de nombreuses versions différentes de lui-même, ce qui signifie que nous pourrions voir beaucoup plus de Majors en dehors de Loki et Ant-Man et la Guêpe: Quantumania.

« Jonathan Majors est un acteur qui nous a tous époustouflés ; je pense que tous ceux qui connaissent son travail sont époustouflés par lui. C’est un acteur incroyable, et ce que j’aime chez lui, c’est qu’il est un caméléon. Il est si différent dans tout ce qu’il fait, et c’est excitant, évidemment, quand vous demandez à un acteur de jouer un personnage qui va avoir beaucoup de versions différentes de lui-même. Donc pour nous, nous étions enchantés »

La réalisatrice a aussi discuté du processus pour développer le personnage, en particulier la version du variant qui apparait dans Loki. « [Jonathan] et moi étions uniquement concentrés sur Celui Qui Demeure et cette version du personnage, ce variant [en particulier]. C’était juste amusant de creuser en lui. »

Elle ajoute : « Nous avons ce personnage qui est si seul et isolé, et la seule personne avec qui il a probablement interagi est Miss Minutes, c’est ce que nous sous-entendons. Au début, vous voyez qu’il est entouré de tout ce bruit dans l’univers, mais il est calme et il est seul. Alors à quel point un personnage est-il introverti ou extraverti ? Qu’est-ce qui fait cette personnalité ? »

On sait déjà que Majors apparaîtra sous le nom de Kang le Conquérant dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Le scénariste en chef de Loki, Michael Waldron, a également teaser que Kang serait le prochain grand méchant à travers le MCU. Avec le renouvellement de Loki, il est probable que nous reverrons Majors dans la deuxième saison de la série et il pourrait également apparaître dans d’autres films MCU.

Source : THR / Crédit ©Marvel