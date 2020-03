The Walking Dead saison 10 : Qui est Princess, le nouveau personnage ? (spoilers et promo)

Le nouvel épisode de The Walking Dead a introduit Princess, un nouveau personnage très coloré connu des fans des comics. Spoilers et promo.

En ces temps vraiment difficiles, il n’est pas de refus d’avoir un peu de couleur pour remonter le moral. Dans l’épisode 14 de la saison 10 de The Walking Dead intitulé Look at the Flowers, la série a introduit Juanita Sanchez alias Princess, un personnage connu des lecteurs des comics. Princess est jouée par Paola Lázaro (L’arme Fatale) et elle devrait jouer un rôle important dans la suite de la série.

L’épisode ne la pas formellement introduite puisqu’elle n’est pas nommée pour le moment mais les fans des comics l’ont très vite identifiée grâce à sa veste rose, ses cheveux violets ses lunettes de protection et sa personnalité enjouée. Dans l’épisode, alors qu’Eugene, Yumiko et Ezekiel se rendaient à Charleston, en Virginie-Occidentale pour rencontrer l’amie de radio d’Eugene Stephanie, ils sont tombés sur une série de zombies étrangement costumés attachés à des tables, et plus tard ils ont rencontré l’architecte de ce plan, la très excitée Princess, munie d’une mitrailleuse.

Dans les comics, Princess révèle qu’elle n’a pas eu de contact humain depuis plus d’un an. C’est probablement pourquoi elle a posé les marcheurs comme ça, pour simuler être autour des gens. Elle rejoint le groupe alors qu’ils traversent Pittsburgh pour se rendre vers le Commonwealth, à Toledo, Ohio. La série a fait les choses un peu différemment, alors qu’ils se dirigent vers Charleston, en Virginie-Occidentale, elle pourrait donc ne pas être la « princesse de Pittsburgh » comme dans les comics. Princess est une fille maladroite qui aime faire des blagues immatures, mais c’est une combattante très capable.

Dans une interview à EW, la showrunner Angela Kang a discuté du personnage : « C’est un personnage vraiment amusant, et voici cette personne qui a été coincée dans cette ville et elle a tracé sa propre voie dans la vie pour essayer de faire face à tout ce qui s’est passé. Et je dirai qu’elle est manifestement dans une sorte de confrontation étrange avec os personnages, et nous en apprendrons beaucoup plus sur elle dans l’épisode à suivre. »

Elle ajoute : « Et elle devient un catalyseur important pour certaines des choses qui doivent arriver. Mais nous aimons cette actrice que nous moulons, Paola Lazaro. Elle est merveilleuse. Elle est parfaitement castée, incroyablement drôle, mais a un grand sens de l’humour sombre. Et donc j’ai hâte que les gens voient ce qu’elle apporte à tout ça par la suite. »

La semaine prochaine, c’est déjà la fin pour la saison puisque le dernier épisode n’a pas pu être complété à cause de la pandémie de coronavirus qui a poussé la production à s’arrêter.

The Walking Dead, c’est le lundi sur OCS.

The Walking Dead saison 10 – Promo 10×15 – The Tower

Source : EW / Crédit ©AMC