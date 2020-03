The Mandalorian saison 2 : Dave Filoni tease un personage de Clone Wars (artwork)

Le réalisateur et producteur de The Mandalorian, Dave Filoni, tease la présence d’un autre personnage de Clone Wars via un artwork.

Dave Filoni, réalisateur et producteur de la série The Mandalorian a partagé un artwork via les réseaux sociaux. Cette image tease un personnage de Clone Wars qui pourrait apparaître dans la saison 2. Si ce n’est pas totalement officiel, nous savons que Rosario Dawson jouera Ahsoka Tano mais il semble qu’un autre personnage de Clone Wars va faire son apparition.

Sur Twitter, Filoni a changé sa bannière et il a révélé un artwork avec le Captain Rex en compagnie d’Ahsoka Tano. Notez que cette image n’est pas nouvelle, elle date de 2015 mais le fait que Filoni ait changé sa bannière ne peut pas être un hasard.

Filoni a travaillé sur Star Wars Clone Wars, il ne serait donc pas étonnant de le voir creuser un peu plus des personnages de la série animée dans The Mandalorian. Ce qui reste un mystère, c’est qui jouera le rôle. Michael Biehn a été casté dans un rôle inconnu, on se demande ainsi s’il ne jouera pas Rex. Pour le moment, ce ne sont que des spéculations.

La saison 2 de The Mandalorian a fini son tournage, s’il n’y a pas de retard à cause de coronavirus, la série sera de retour pour l’automne.

