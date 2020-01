Better Call Saul saison 5 : Premier aperçu du retour de Hank (trailer)

Premier trailer de la saison 5 de Better Call Saul qui marque le retour de Hank Schrader de Breaking Bad.

Après presque un an et demi d’absence, Better Call Saul revient en février sur les écrans. La saison 5 sera l’occasion de revoir des visages de Breaking Bad que les fans n’ont pas vu depuis longtemps. Dean Norris, alias Hank Schrader fera une apparition dans la série préquelle centrée sur Jimmy McGill / Saul Goodman (Bob Odenkirk), pour la première fois.

Le premier trailer, qui est plus un teaser d’environ d’une minute trente, montre une succession de plans sans trop de contexte, il est donc difficile de comprendre exactement ce qui va se passer cette saison. Cependant, on découvre la présence de Hank en agent de la DEA, Mike (Jonathan Banks) fait son Mike et casse des bras et on peut voir Kim (Rhea Seehorn) et Jimmy s’embrasser. Vont-ils se remettre ensemble ?

Gus (Giancarlo Esposito) est en réunion intense, Tio (Mark Margolis) revient avec sa cloche, Howard (Patrick Fabian) et Jimmy semblent se mettre d’accord sur quelque chose et Nacho (Michael Mando) est perdu dans ses pensées.

L’étau entre Better Call Saul et Breaking Bad se ressert. Les deux mondes vont entrer en collision dans la saison 5 plus que jamais.

Better Call Saul revient le 24 février sur Netflix en France.

Better Call Saul saison 5 – Trailer