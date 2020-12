Lupin : Premier extrait de la série Netflix avec Omar Sy

Découvrez un extrait de la série Netflix Lupin Dans l’Ombre d’Arsène, avec Omar Sy.

Quand la série Lupin avec Omar Sy a été annoncée, beaucoup pensaient que ce serait une histoire révisionniste de l’originale avec un Arsène Lupin noir. Il a depuis été confirmé que ce n’est pas du tout le cas, Omar Sy ne joue pas Lupin lui-même mais son héritier.

Dans Lupin : Dans l’Ombre d’Arsène, Omar Sy incarne Assane Diop, un gentleman cabrioleur dans l’esprit de Lupin. Les événements de la série se déroulent dans un Paris moderne et comme le montre l’extrait, Assane prépare un coup au musée du Louvre.

Omar Sy sera accompagné d’Hervé Pierre de la Comédie Française, Nicole Garcia (Celle que vous croyez), Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier (The New Pope), Antoine Gouy (Budapest) mais aussi Shirine Boutella (Papicha) et Soufiane Guerrab (La vie Scolaire).

Une série créée par George Kay (Criminal, Killing Eve) en collaboration avec François Uzan (Family Business). Les 3 premiers épisodes sont réalisés par Louis Leterrier (Insaisissables), les deux suivants par Marcela Said (Narcos Mexico).

Les 5 épisodes de la première partie – intitulée Dans l’ombre d’Arsène – sortiront le 8 janvier 2021.

Lupin – Extrait