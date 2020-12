Justice League : Dernier projet DC pour Zack Snyder ?

Il semble que le Snyder Cut de Justice League sera le dernier projet DC de Zack Snyder. Il ne prendra pas part à d’autres projets ans le multiverse.

Trois ans après avoir quitté le film Justice League, Zack Snyder est de retour pour compléter sa vision et offrir le film qu’il a toujours voulu faire. Cependant, si certains fans espéraient que ce retour soit le début d’une nouvelle collaboration plus longue entre Snyder et DC, ce ne sera apparemment pas le cas.

Ce film, qui sera composé de quatre parties et sera lancé sur HBO Max l’année prochaine, sera semble-t-il, le dernier projet DC pour le réalisateur. Il n’y aura pas de suite ni de spin-offs créées à partir de cette vision de Snyder. Si Warner Bros a débloqué des fonds pour terminer le Snyder Cut, ils ne devraient pas investir plus dans le futur avec Zack Snyder, même si apparemment, il avait d’autres idées en tête.

Selon un article du New York Times, ce sera probablement la fin de la route pour Zack Snyder et Warner Bros. Des sources disent que le Snyder Cut est « un cul-de-sac de narration. » Elles ajoutent que Snyder ne fait pas partie de l’univers DC, qui se lance dans un multiverse sur grand écran au cours des prochaines années.

Si le film Flash réunira Ezra Miller et Ben Affleck, on ne pense pas qu’Affleck reviendra en tant que Dark Knight dans les futurs films, car Robert Pattinson occupe désormais ce rôle dans le multiverse.

Zack Snyder était le réalisateur original de Justice League, puis s’est retiré du projet après une tragédie personnelle. Joss Whedon a repris le film et a tourné de nouvelles scènes pour la version sortie en 2017, qui a reçu un accueil négatif de la part des fans et des critiques.

Après une campagne massive de lobbying auprès des fans pour sortir le « Snyder Cut », WarnerMedia a décidé de financer la vision de Snyder et de retravailler le film en une série limitée pour HBO Max à un coût rapporté jusqu’à 70 millions de dollars.

De nouvelles séquences tournées sur huit jours, comprennent notamment des scènes avec le casting principal, y compris Ben Affleck (Batman) et Ray Fisher (Cyborg). Joe Manganiello (Deathstoke) sera aussi de retour.

Le Snyder Cut sortira courant 2021 sur HBO Max.

Source : NYT / Crédit ©Warner Bros