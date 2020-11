Justice League : L’acteur de Darkseid espère revenir après le film de Zack Snyder

Ray Porter, qui incarne Darkseid dans le film Justice League de Zack Snyder, espère reprendre son rôle dans le futur.

L’acteur de Justice League de Zack Snyder, Ray Porter, espère revenir en tant que Darkseid dans un futur projet. Porter est l’un des nombreux acteurs qui ont été exclus de Justice League lorsque Joss Whedon a repris le projet. Zack Snyder devait à l’origine diriger Justice League pour le DCEU, mais à la suite d’une tragédie familiale, il s’est éloigné du projet. Warner Bros. a ensuite engagé Whedon pour terminer le film.

Il est vite devenu évident que Whedon a changé une grande partie du plan original de Snyder. Il a modifié des arcs de personnages et a effacé complètement certaines performances. Darkseid de Porter était sur le point d’être le méchant principal de tout le film, mais c’est finalement Steppenwolf (Ciarán Hinds) qui a eu ce rôle.

Aujourd’hui, Zack Snyder peut enfin faire sa version du film et peut ainsi ramener Darkseid en tant que méchant. Dans une nouvelle interview avec Geek House Show, Porter a partagé ses espoirs pour l’avenir en ce qui concerne son rôle. Porter a déjà partagé son enthousiasme pour la version de Snyder, ainsi que pour le rôle de Darkseid en général, il n’est donc pas surprenant que l’acteur ait indiqué qu’il aimerait jouer à nouveau Darkseid.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aimerait voir une suite de l’histoire de Darkseid, Porter a déclaré : J’espère. J’aimerais bien. J’adorerais voir ça, et j’espère évidemment que quiconque fera ça m’emmènera avec eux. Ouais, j’aimerais voir une suite. Et honnêtement, j’aimerais personnellement voir une suite de l’histoire de Zack. Alors oui, je l’espère vraiment. Ce serait génial. Je n’ai rien entendu à ce sujet, mais vous savez, on garde espoir.

Pour le moment, il n’est pas prévu de continuer l’histoire Justice League de Snyder avec une suite. Cela pourrait très bien changer si l’arrivée de Snyder Cut sur HBO Max s’avère être un énorme succès, mais c’est difficile à dire pour le moment. Justice League a suivi une voie très peu conventionnelle, il n’est donc pas possible de prédire ce qui va suivre. Cependant, il est clair qu’il y a plus d’histoires à raconter avec Darkseid, et si Warner Bros.et Snyder souhaitent les raconter, Porter est tout à fait partant pour revenir.

Source : Geek House Show / Crédit ©Warner Bros