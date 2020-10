The Walking Dead : La série spin-off de Carol et Daryl est prévue depuis 2018

Norman Reedus partage les plans initiaux de la série spin-off de The Walking Dead sur Carol et Daryl.

Depuis peu, les fans de The Walking Dead savent qu’une fois que la série sera terminée, Carol (Melissa McBride) et Daryl (Norman Reedus) partiront à l’aventure dans leur propre série. Cette série spin-off n’a pas été décidée parce que la série principale se terminait, elle est prévue depuis 2018. En effet, Norman Reedus a confié que les plans ont commencé il y a presque deux ans.

« Angela et moi avons commencé à en parler pendant l’épisode réalisé par Greg avec la neige », dit Reedus, faisant référence à la showrunner Angela Kang et au réalisateur / producteur exécutif Greg Nicotero. Cet épisode dont Reedus parle est « The Storm », qui a été filmé à la fin de 2018 et a servi de final de la saison 9.

C’est cette conversation qui a mis les choses en route pour la série qui arrivera au plus tôt, en 2022. « Je me souviens que nous avons commencé à en parler à ce moment-là », confie Reedus. « J’étais en train de présenter ces idées, parce que je me demandais après huit ans, où pouvons nous aller. Et j’avais une idée et je l’ai balancé et nous en avons beaucoup parlé. »

Angela Kang et le superviseur de la franchise Scott M. Gimple ont commencé a en parler sérieusement puis « des années plus tard, j’ai reçu l’appel que nous pourrions le faire et je me suis dit « Super ! » », dit Reedus.

Mais à l’origine, il n’était pas question d’attendre la fin de la série principale pour ensuite commencer la spin-off. A l’origine, Reedus et McBride devaient quitter la série qui aurait continué sans eux. Cependant, Reedus et McBride seraient revenus de temps en temps dans la série-mère.

Désormais, la série spin-off agira comme une continuation de la série plutôt que de se dérouler en parallèle. Reedus confie qu’il n’avait pas vu la fin de The Walking Dead arriver : « Je ne savais pas que la série phare se terminerait. L’idée était que nous partions et que nous revenions prendre des nouvelles et nous partirions à nouveau. »

Il ajoute : « Je ne savais pas que cela [la fin] allait arriver. Et pour être honnête, j’espérais que cela n’arriverait jamais parce que, vous savez, c’est la série-mère. J’ai peur de la quitter. C’est un nouveau terrain effrayant. Je veux dire, je suis excité pour le spin-off et je suis excité pour le type de série que ce sera, mais je ne l’ai pas vu venir. C’est sorti de nulle part. »

The Walking Dead se terminera à l’issu de la saison 11 puis la série de Carol et Daryl, pour le moment sans titre, prendra en quelque sorte le relais. En attendant, la série revient en 2021 avec 6 épisodes bonus pour la saison 10.

Source : EW / Crédit ©AMC