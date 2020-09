Le Seigneur des Anneaux : La production de la série reprend en Nouvelle-Zélande

La production de la série Amazon Le Seigneur des Anneaux reprend en Nouvelle-Zélande.

Le tournage vient de reprendre en Nouvelle-Zélande sur la très ambitieuse série télévisée Le Seigneur des Anneaux d’Amazon, l’adaptation des romans fantastiques de de J.R.R. Tolkien. Selon Deadline, la série a reçu l’approbation du gouvernement Néo-Zélandais pour reprendre le tournage en toute sécurité.

La Nouvelle-Zélande est l’un des rares pays qui a réussi à maitriser la crise sanitaire actuelle qui frappe le monde. La franchise Avatar a pu reprendre sa production après 4 mois de pause et d’autres productions comme Cowboy Bebop et Sweet Tooth de Netflix ont soit repris, soit sont sur le point de reprendre.

Prenant place dans le monde de la Terre du Milieu, l’adaptation télévisée s’intéressera à une nouvelle intrigue antérieure à l’action de La Fraternité de l’anneau de J.R.R. Tolkien.

Au casting : Simon Merrells, Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman.

J.D. Payne et Patrick McKay, les producteurs exécutifs et scénaristes de la série, seront épaulés par Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat, Jurassic Park : Fallen Kingdom), qui réalisera les deux premiers épisodes et interviendra lui aussi en tant que producteur exécutif, avec sa partenaire Belén Atienza.

Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Les Sopranos) et Justin Doble (Stranger Things) complètent la liste des producteurs exécutifs.

Amazon a déjà renouvelé la série pour une saison 2 pour l’adaptation tentaculaire des romans de J.R.R. Tolkien.

Source : Deadline / Crédit ©Amazon /Warner Bros