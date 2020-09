Avatar 2 est dans la boite et Avatar 3 est presque fini

James Cameron confirme que le tournage du film Avatar 2 est terminé mais ce n’est pas fini pour la franchise qui est composée de 5 films.

C’est dans la boite. Après de nombreuses années d’attente, James Cameron confirme qu’il a terminé le tournage du film Avatar 2. Cela ne veut pas dire que son voyage avec la franchise est terminé, loin de là, car il a trois autres suites à finir. Mais après plus d’une décennie, la première suite est dans la boîte et se rapproche de sa sortie. Le tournage qui se déroule actuellement est celui du troisième film.

James Cameron s’est récemment entretenu avec Arnold Schwarzenegger pour une interview sur la chaîne YouTube de l’acteur. Au cours de la conversation, Cameron a parlé des défis liés à la fin de la production dans l’environnement actuel. Malgré ces défis, le cinéaste a confirmé qu’Avatar 2 avait complètement terminé le tournage, avec Avatar 3 qui arrive aussi à sa fin.

« Nous avons perdu environ quatre mois et demi de production. En conséquence, nous avons ajouté environ une année complète de plus pour une sortie en décembre 2022. Cela a déjà été annoncé. Cela ne veut pas dire que j’ai un an de plus pour terminer le film, car le jour où nous livrerons Avatar 2, nous commencerons simplement à travailler sur la finition d’Avatar 3. » explique-t-il.

Il ajoute : « Alors là où nous en sommes actuellement, je suis en tournage en Nouvelle-Zélande. Nous tournons le reste du live-action. Il nous reste environ dix pour cent à faire. Nous avons terminés Avatar 2 à cent pour cent et en quelque sorte à quatre-vingt-quinze pour cent Avatar 3.»

Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Zoe Saldana, CCH Pounder, Joel David Moore, Matt Gerald, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Edie Falco et Kate Winslet. Les jeunes acteurs Jamie Flatters, Britain Dalton, Trinity Bliss, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans Jr et Jack Champion ont aussi été annoncés au casting des films.

Avatar 2 sera en salles le 16 décembre 2022 et le troisième volet sortira deux ans après, le 20 décembre 2024. Quant à Avatar 4 et Avatar 5, il faudra attendre un peu plus longtemps. En effet, ils ne sortiront pas avant le 18 décembre 2026 pour le 4 et le 22 décembre 2028 pour le dernier film.

