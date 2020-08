Matrix 4 : Keanu Reeves est heureux de la reprise du tournage

La production de Matrix 4 est de retour à Berlin pour la suite du tournage et Keanu Reeves est très content de la reprise.

Le tournage de Matrix 4 a enfin repris à Berlin et la star Keanu Reeves ne pourrait pas être plus heureux, à la fois d’être de retour au travail et de retrouver le monde de Matrix. L’acteur s’est récemment exprimé sur ce que c’est que d’être de retour en tournage, pour lui, les choses reviennent un peu à la normale.

Dans un premier temps, il confie que la production travaille étroitement avec les autorités locales pour s’assurer de la sécurité de tout le monde : « Je suis ici à Berlin, et tous ceux qui travaillent à la production ont travaillé à fond et à l’unisson avec le gouvernement local et les industries et les studios de Babelsberg, [Allemagne]. Les protocoles sont en place. Ils sont efficaces, » confie l’interprète de Neo.

Il ajoute : « Le processus de réalisation de films me semble normal, ce dont je suis vraiment reconnaissant. Et je touche du bois, tout le monde va bien. Nous sommes à environ trois semaines. Les scénaristes [David Mitchell et Aleksandar Hemon] et la réalisatrice [Lana Wachowski] ont mis au point une très belle histoire. C’est vraiment excitant de faire un film Matrix beaucoup plus facile. »

Matrix 4 est l’une des premières grandes productions hollywoodiennes à revenir pour le tournage après une interruption prolongée en raison de la situation mondiale actuelle. Il reste à voir comment ces changements affecteront le film, mais, sur la base de l’expérience de Reeves dans le nouvel environnement, ils ne seront, espérons-le, pas très visibles.

Keanu Reeves et Carrie Anne Moss reprennent leurs rôles de Neo et Trinity. Jada Pinkett Smith sera aussi de retour dans son rôle de Niobe et Joathan Groff, Neil Patrick Harris, Max Riemelt, Priyanka Chopra Jonas, Jessica Henwick et Yahya Abdul-Mateen II ont aussi rejoint le film.

Réalisé et co-écrit par Lana Wachowski, Matrix 4 devait sortir en mai 2021 mais il est désormais prévu pour le printemps 2022.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros