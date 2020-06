Pirates des Caraïbes : Les fans veulent le retour de Johnny Depp en Jack Sparrow

Les fans de la franchise Pirates des Caraïbes veulent le retour de Johnny Depp en Jack Sparrow dans le film avec Margot Robbie.

Ce week-end, il a été annoncé que Margot Robbie sera la star et la productrice d’un nouveau film Pirates des Caraïbes. Un film qui n’a rien à voir avec celui qui a précédemment été annoncé avec une femme dans le rôle principal. Ce film là sera apparemment Pirates des Caraïbes 6 tandis que le film avec Robbie est séparé.

Mais pour ces deux projets avec des femmes en lead, Johnny Depp n’est pas prévu de faire une apparition en Jack Sparrow même si des rumeurs disent qu’il y a encore une chance qu’il revienne.

Quoi qu’il arrive avec ces films, les fans de l’acteur exigent son retour dans la franchise en Jack Sparrow. Après le scandale de violences conjugales qui a éclaté avec son ex-femme Amber Heard, Disney a pris ses distances avec Johnny Depp. Mais depuis, les fans pensent que son renvoi été injustifié parce que des preuves de son innocence auraient fait surface.

« C’est simple … si le nouveau film Pirates des Caraïbes n’a pas de Capitaine Jack Sparrow, pas de Johnny Depp, je ne le verrais pas», tweete un fan, recueillant des milliers de likes et de retweets avec de nombreuses réponses similaires.

Un autre post populaire sur Twitter de l’acteur Vincent Marcus le résume également assez bien, louant le nouveau projet de Robbie tout en demandant que Depp retrouve son ancien travail. « Très heureux pour Margot Robbie d’avoir décroché le film Pirates des Caraïbes ! Elle va déchirer ! » écrit-il. « Mais pouvons-nous convenir que Johnny Depp devrait toujours jouer Jack Sparrow parce que son ex-femme menteuse a fabriqué des histoires sur les abus et a presque ruiné sa vie ? »

