Pirates des Caraïbes 6 : Johnny Depp finalement de retour en Jack Sparrow ?

Le prochain film Pirates des Caraïbes pourrait laisser la porte ouverte à un retour de Johnny Depp en Jack Sparrow.

Il y a quelques jours, la nouvelle du reboot de Pirates des Caraïbes a refait surface. On annonçait alors un retour de la franchise avec un personnage féminin au centre et sans Johnny Depp en Jack Sparrow.

Récemment, une nouvelle rumeur a circulé disant qu’un retour de Johnny Depp sera finalement possible. En effet, le film sera une sorte de « soft-reboot, se qui laissera la place à un retour de Jack Sparrow.

Selon Skyler Shuler du site DisInsider, « Pirates des Caraïbes pourrait être un « soft reboot », comme Bumblebee. Donc, Sparrow pourrait éventuellement être impliqué, je ne sais pas si cela signifie dans un rôle principal ou un caméo, ou juste un film dans le même univers. »

Hearing from different people that PIRATES OF THE CARIBBEAN could be a “soft reboot,” like BUMBLEBEE. So, Sparrow could possibly be involved, I don’t if that means starring role or cameo, or just a film in the same universe.

Just things I keep hearing. https://t.co/5zA6qQPoLF

— Skyler Shuler (@SkylerShuler) May 10, 2020