Star Wars L’Ascension de Skywalker : Volet le moins lucratif de la dernière trilogie

Star Wars L’Ascension de Skywalker est le volet le moins lucratif de la dernière trilogie Star Wars.

Cela ne surprendra probablement pas les fans, mais Star Wars L’Ascension de Skywalker est le film de la dernière trilogie de la saga qui a rapporté le moins d’argent à Disney. En effet, l’épisode 9 se retrouve derrière Le Réveil de la Force et Les Derniers Jedi en termes de profits pour les studios.

Avec un budget de 275 millions de dollars, Star Wars L’Ascension de Skywalker est le film de la nouvelle trilogie qui a coûté le plus d’argent à produire et son coût total (en incluant le marketing, la promo et les dépenses adjacentes) s’élève à 627 millions de dollars.

Le film a rapporté au total 1,07 milliard de dollars ce qui est bien moins que Le Réveil de la Force qui a engendré plus de 2 milliards sur un budget de production de 259 millions et un coût total de 776,5 millions.

En ce qui concerne Les Derniers Jedi, il a coûté le moins cher. Le coût total s’élève à 578 millions dont 200 millions qui sont allés à la production du film en lui-même. Au total, le film a engrangé 1,33 milliard de dollars au box office. Il a ainsi coûté moins cher mais a rapporté plus que L’Ascension de Skywalker.

Evidemment, ce sont d’énormes sommes et Disney s’en sort très bien financièrement. Même si le film a rapporté moins d’argent, Star Wars reste très profitable pour Lucasfilm et Disney. Ils ne sont pas prêts d’arrêter de faire des films Star Wars même s’ils prennent une pause pour l’instant sur les films et se concentre sur les séries.

Source : Deadline / Crédit ©Lucasfilm