Avatar La Voie de l’Eau : 10 minutes du film coupé pour ne pas « fétichiser » la violence des armes

James Cameron a coupé 10 minutes d’Avatar La Voie de l’Eau pour ne pas « fétichiser » la violence des armes à feu.

Dix minutes de moins dans un film qui dure plus de trois heures peuvent paraitre anecdotiques, pourtant, James Cameron, qui adore un film très long, a décidé de retirer ces minutes pour une raison très précise.

Dans une récente interview avec Esquire Middle East, le réalisateur a déclaré qu’il avait coupé des parties de la suite d’Avatar illustrant la violence des armes à feu parce qu’il ne voulait plus « fétichiser les armes ».

« En fait, j’ai coupé environ 10 minutes du film avec des coups de feu », a déclaré Cameron. « Je voulais me débarrasser d’une partie de la laideur, trouver un équilibre entre la lumière et l’obscurité. Vous devez avoir un conflit, bien sûr. La violence et l’action sont la même chose, selon la façon dont vous la regardez. C’est le dilemme de tout cinéaste [de films] d’action, et je suis connu comme un cinéaste [de films] d’action. »

Cameron a en effet fait sa carrière sur des films d’action avec beaucoup de violence perpétuée par des armes à feu, Terminator 2 étant l’un des films d’action qui a le plus influencé d’autres cinéastes du genre ces trente dernières années. Pourtant, Cameron se méfie du type d’influence que ses films ont eu et continuent d’avoir.

« Je repense à certains films que j’ai faits et je ne sais pas si je voudrais faire ce film maintenant », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si je voudrais fétichiser l’arme à feu, comme je l’ai fait dans quelques films Terminator il y a plus de 30 ans, dans notre monde actuel. Ce qui se passe avec les armes à feu dans notre société me retourne l’estomac. »

Il a ajouté : « Je suis heureux de vivre en Nouvelle-Zélande, où ils viennent d’interdire tous les fusils d’assaut deux semaines après cette horrible fusillade dans une mosquée il y a quelques années. »

Dans une interview au podcast Smartless, Cameron avait déclaré qu’il ferait les choses différemment si jamais Terminator est rebooté : « Si je devais faire un autre film Terminator et peut-être essayer de lancer à nouveau cette franchise, qui est en discussion, mais rien n’a été décidé, je le ferais beaucoup plus sur le côté IA de que de mauvais robots devenus fous. »

Avatar La Voie de l’Eau est actuellement dans les salles de cinéma.

Crédit : 20th Century Studios / Sources : Esquire Middle East, Smartless via EW