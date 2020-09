The Walking Dead saison 10 : « Un clash épique » et le retour de Maggie dans le final

La showrunner de The Walking Dead promet un clash épique dans le final de la saison 10 et tease l’implication de Maggie.

A cause de la pandémie de COVID-19, le final de la saison 10 de The Walking Dead a été reporté et sera diffusé le week-end prochain. Et il se trouve que ce n’est pas vraiment le final de la saison puisque la série a droit à 6 épisodes bonus qui seront diffusés l’an prochain.

Si cet épisode n’est techniquement plus le dernier épisode de la saison 10, il vaut quand même la peine selon la showrunner Angela Kang, qui s’est confiée à TVLine. « C’est un clash épique» entre nos protagonistes et Beta et les Whisperers, » dit-elle. « Au cours de la saison, ces groupes ont été engagés dans une sorte de guerre froide, et maintenant ils ont explosé dans cette lutte acharnée menant éventuellement à une destruction mutuelle. »

« Il y a beaucoup de possibilités », ajoute-t-elle, « beaucoup de fils d’histoire se déroulent avec nos différents héros. C’est grand et amusant. »

Mais dans ce final, nos héros ne sont pas forcément en position de force, Beta à l’avantage. « Ce que nous voulions montrer, c’est à quel point ils sont désavantagés », explique Kang. « C’est une horde plus grande qu’ils n’ont jamais rencontrée, et c’est après que Carol ait pu en battre une partie dans les grottes et qu’une partie ait été éliminée lors de la bataille de la Colline. C’est donc vraiment cette bataille façon David et Goliath. »

Mais le groupe a son arme secrète : Maggie. Cette dernière va revenir et « elle a un rôle important à jouer, » confie Kang. « Elle va apprendre des informations sur ce qui se passe, et Maggie étant Maggie, elle se dit : »Oh, mes amis ont des ennuis ! » De plus, Maggie a sa propre histoire dans laquelle elle vit, alors c’est quelque chose que nous explorerons plus tard », poursuit-elle.

Mais avant d’explorer ce qui s’est passé avec Maggie en son absence, « il y a une sorte de chose immédiate à laquelle elle doit faire face. »

The Walking Dead revient le 4 octobre sur AMC et dès le lendemain sur OCS.

