Docteure Doogie : Premier trailer du reboot Disney+ de la série des années 90

Découvrez le trailer de la série Disney+ Docteure Doogie, reboot de la série médicale des années 90 qui a fait connaitre Neil Patrick Harris.

Alors que Neil Patrick Harris a désormais bien grandi, il laisse sa place de docteur prodige à Peyton Elizabeth Lee qui incarne la nouvelle « Dr Doogie ». Le premier trailer de la série de Disney donne un aperçu de cette nouvelle version complètement différente de l’ancienne.

Docteure Doogie, dont l’action se situe de nos jours à Hawaï, raconte les aventures de Lahela « Doogie » Kameāloha, une jeune femme de 16 ans qui doit conjuguer sa vie d’adolescente et sa carrière de docteure prodige. Elle est entourée (pour le meilleur et pour le pire) de sa famille, notamment de sa mère – une femme plutôt irascible qui est aussi sa supérieure hiérarchique à l’hôpital – et de son père hawaïen, qui a du mal à accepter que sa petite fille adorée grandisse.

La bande-annonce dévoile une série qui être adorable et amusante avec beaucoup de cœur. On espère qu’elle tiendra ses promesses. Elle explique aussi pourquoi on l’appelle « Doogie » et l’explication est très simple et directement inspiré de la série originale : « C’est une Doogie Howser pour de vrai ».

Lee est rejoint par un ensemble talentueux et diversifié jouant ses collègues et sa famille, y compris Kathleen Rose Perkins (Episodes) qui joue sa mère, Matthew Sato (Hawaii 5.0), Wes Tian, Emma Meisel et Mapuana Makia, ainsi que Ronny Chieng (Shang-Chi et la légende des dix anneaux) et Jason Scott Lee (Mulan).

La liste des guest stars de la série compte également Randall Park (qui servira également de réalisateur), Margaret Cho, Max Greenfield, Jae Suh Park et Ty Simpkins.

Docteure Doogie est créé par Kourtney Kang (How I Met Your Mother), avec les producteurs exécutifs Melvin Mar, Jake Kasdan, Dayna Bochco, Jesse Bochco, Erin O’Malley, Matt Kuhn et Justin McEwen.

La série sera diffusée exclusivement sur Disney+ à partir du 8 septembre, avec de nouveaux épisodes tous les mercredis.

Docteure Doogie – Bande-annonce VF

Docteure Doogie – Bande-annonce VOST