Les Quatre Fantastiques : Titre officiel annoncé et ils apparaitront dans Avengers Doomsday

Le nouveau film Les Quatre Fantastiques dévoile son titre officiel au Comic Con et les personnages seront dans les deux prochains Avengers.

The Fantastic Four : First Steps a été révélé comme étant le titre original officiel du film du MCU lors du panel des studios Marvel au Hall H du San Diego Comic Con cette nuit. Pour le moment le titre français n’est pas confirmé mais la traduction littérale serait « Premiers Pas ».

Le réalisateur Matt Shakman a fait cette révélation après avoir visionné un premier teaser (non disponible en ligne), puis a surpris le public avec l’introduction des acteurs Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach. Au départ, il avait dit que le gang ne serait pas présent, la production devant démarrer au Royaume-Uni ce lundi.

Le panel a aussi révélé que les principaux membres de la distribution des Quatre Fantastiques figureront dans les deux prochains films Avengers, Doomsday et Secret Wars.

Le teaser présentait un premier aperçu des quatre acteurs principaux en tenue d’astronaute, le décollage d’un vaisseau spatial épique et un plan de l’énorme super-vilain Galactus planant au-dessus de la Terre.

The Fantastic Four First Steps cast is here! Pedro, Vanessa, Joseph & Ebon #SDCC pic.twitter.com/NTQYfWPTGZ — Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 28, 2024

Alors que l’intrigue du film est gardée secrète, Pascal incarne Reed Richards (alias M. Fantastic), avec Kirby dans le rôle de Sue Storm (alias la Femme Invisible), Quinn dans le rôle de Johnny Storm (alias la Torche Humaine) et Moss- Bachrach dans le rôle de Ben Grimm (alias la Chose). Paul Walter Hauser et Natasha Lyonne sont à bord dans des rôles non divulgués, avec Julia Garner prête à jouer Shalla-Bal, une version féminine du Surfeur d’Argent, et Ralph Ineson pour jouer le grand méchant Galactus.

Récemment, le chef de Marvel, Kevin Feige, a qualifié le projet de « film d’époque » et a déclaré que le tournage commencerait le lundi suivant le Comic Con, le 29 juillet.

« Je suis extrêmement excité parce que ces personnages sont des piliers légendaires de l’univers Marvel avec lesquels nous n’avons jamais pu jouer ou explorer de manière significative en dehors de [Doctor Strange in the] Multiverse of Madness et quelques taquineries amusantes auparavant, dans la façon dont nous faisons ce film », a déclaré Feige. « Donc, je suis extrêmement excité. »

Matt Shakman (WandaVision) réalise The Fantastic Four : First Steps à partir d’un scénario d’Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan et Ian Springer. Peter Cameron (WandaVision) a également écrit sur le projet, produit par Feige pour Marvel Studios.

La sortie en salles des Quatre Fantastiques est prévue le 23 juillet 2025.

Source : Deadline / Crédit ©DR