Doctor Strange 2 : La séquence d’ouverture était radicalement différente à l’origine

D’après Xochitl Gomez, Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness avait une séquence d’ouverture différente de celle qu’on a pu voir.

C’était l’un des films les plus attendus de la phase 4 du MCU : Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness.

Avec le maître de l’horreur à la barre, Marvel a proposé un film inspiré du monde de l’horreur avec une antagoniste de choix : Wanda Maximoff en Scarlett Witch démoniaque. Alors que le film a reçu un accueil mitigé, Doctor Strange 2 a quand même proposé des choses importantes pour la suite du MCU, avec notamment le teasing de X-Men 97, les Illuminatis, ainsi que l’arrivée d’America Chavez dans la timeline principale du MCU.

Un film qui a subi pas mal de délai, réécritures et reshoots, afin d’offrir aux fans des personnages une histoire à la hauteur des super héros du film.

L’un des reshoots les plus importants d’après l’actrice qui incarne l’héroïne du film, aurait été la scène d’ouverture, qui a radicalement changé de ce qu’elle était lors du premier tournage. Un reshoot qui a changé complètement ce que devait être initialement cette scène, d’après l’actrice Xochitl gomez :

« Les reshoots ont changé beaucoup de choses. La première chose qu’il faut savoir sur Marvel, c’est qu’ils font des projections test, pour essayer d’offrir aux fans le film qu’ils attendent, d’être à la hauteur des films Marvel qu’on connait. On a changé beaucoup beaucoup de choses durant ces reshoots, c’était assez fou. »

Elle souligne notamment que « C’était un véritable challenge, mais c’était très fun à refaire, notamment avec les cascades suspendues que j’avais déjà fait avant, mais dans un style différent, avec différentes intentions (pour cette scène/ndlr). »

« Une des choses qui a vraiment changé c’est que dans cette scène, à la base, Defender Strange était vraiment en train de me sauver, ce qui était un moment décisif pour le personnage. J’étais ensuite dévastée par la mort de quelqu’un qui me protégeait et s’occupait de moi. » explique la jeune actrice. « Les reshoots qu’on a filmé ont été un changement total, puisque Defender Strange me trahissait pour tenter de récupérer mon pouvoir »

Un changement radical d’ouverture de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, qui a permis aux acteurs « d’avoir beaucoup plus de choses à explorer » avec leurs personnages, qui finissent par s’attacher l’un à l’autre : « Ca a donné une toute autre perspective sur elle et sa capacité à faire confiance aux autres. » conclue cette dernière.

En effet, vu la séquence d‘origine, les deux personnages n’auraient peut-être pas eu la même dynamique dans le film, ni peut-être la même fin qu’on a pu voir.

Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness est à voir toujours en salle.

Source : SlashFilm / Crédit photos : ©Marvel