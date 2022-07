Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Un autre grand film d’équipe selon Kevin Feige

Kevin Feige dit que Ant-Man et la Guêpe Quantumania sera un autre grand film d’équipe à l’image de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Alors que la phase 4 de Marvel arrivera bientôt à sa fin avec Black Panther Wakanda Forever en novembre, Ant-Man et la Guêpe Quantumania lancera la phase 5 l’année prochaine. Ce film devrait être un moment pivot dans la Saga Multivers parce qu’il introduira proprement le grand méchant Kang, dont l’un des variants a été aperçu dans Loki.

S’adressant à MTV News après son apparition au Comic Con, Kevin Feige a expliqué la raison pour laquelle il n’y a que deux films Avengers dans la Saga Multivers, et comment des films comme Quantumania compenseront cela en ayant une portée énorme.

« Tant de nos films maintenant, Multiverse of Madness, ce que vous êtes sur le point de voir dans Quantumania, sont de grands films d’équipe introduisant de grandes parties de la mythologie et que les films Avengers devraient vraiment être le couronnement d’une saga, » dit-il.

Il ajoute : « C’est vraiment tout ce que nous voulions pour poser les bases d’aujourd’hui. Nous sommes actuellement au milieu de la saga Multivers qui culminera dans deux films Avengers. »

Un trailer pour le film a été révélé au Comic Con mais il était réservé aux personnes dans l’assistance. Il n’est pout le moment pas disponible en ligne, il faudra être patient pour voir les premières images du film porté par Paul Rudd.

Semblable à la façon dont Strange a passé beaucoup de temps dans le Multivers, Scott Lang se retrouvera jeté dans le monde quantique, où, entre autres dangers, il se retrouvera face à face avec un variant de Kang le Conquérant, qui ne perdra pas de temps pour apporter un sentiment de chaos imminent dans l’univers Marvel.

Paul Rudd et Evangeline Lilly seront de retour dans les rôles de Scott Lang (Ant-Man lui-même) et Hope van Dyne (alias la Guêpe). Michael Douglas en Hank Pym, Michelle Pfeiffer en Janet van Dyne et Kathryn Newton qui sera la version adulte de Cassie Lang, la fille de Scott et Jonathan Majors incarnera Kang le Conquérant.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortira le 15 février 2023.

Source THR / Crédit ©Marvel