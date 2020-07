Love in the Time of Corona : Trailer de la série sur les relations amoureuses en confinement

Découvrez le trailer de la série Love in the Time of Corona, filmée à distance, en pleine quarantaine de Coronavirus.

L’amour en temps normal n’est pas toujours facile, alors qu’est-ce que ça peut donner en ces temps de distanciation sociale ? Ce sont les prémisses de Love in the Time of Corona, nouvelle série de Freeform filmée récemment à distance.

Love in the Time of Corona est une mini-série en quatre épisode qui suit différentes histoires sur la recherche pleine d’espoir d’amour et de connexion pendant la quarantaine de pandémie mondiale. Tourné dans les maisons réelles des acteurs à l’aide de technologies à distance, Love in the Time of Corona suit les personnages durant les premiers jours de l’ordre de rester à la maison à travers les événements qui ont déclenché les manifestations mondiales de Black Lives Matter.

Les épisodes suivront James (Leslie Odom Jr.) et Sade (Nicolette Robinson), un couple marié qui a vécu une vie quelque peu séparée et est contraint de retourner sous le même toit après que la pandémie ait mis un terme au voyage de travail de James Le couple commence alors à réévaluer les priorités de leur famille. Pendant ce temps, l’amitié principalement platonique entre les colocataires Oscar (Tommy Dorfman) et Elle (Rainey Qualley) se complique de plus en plus avec l’incertitude de la pandémie, car ils se demandent s’ils peuvent trouver l’amour sous un même toit.

Paul (Gil Bellows) et Sarah (Rya Kihlstedt) ont mis en place une façade de «couple heureux» pour le bien de leur fille Sophie (Ava Bellows) lorsque la pandémie la renvoie à la maison après l’université, bien qu’à son insu, ils se soient séparés. Et Nanda (L. Scott Caldwell), une femme entêtée dont le mari est incapable de rentrer chez lui puisqu’il se trouve dans un centre de réadaptation. Mais elle est déterminée à célébrer leur cinquantième anniversaire de mariage.

Notez que Leslie Odom Jr et Nicollette Robison sont un vrai couple marié et Gil Bellows et Rya Kihlstedt sont également mariés et Ava Bellows est leur fille.

La série est produite par Joanna Johnson, Chris Sacani, Robyn Meisinger, Leslie Odom Jr., et Nicolette Robinson.

Love in the Time of Corona sera diffusée les 22 et 23 août sur Freeform.

Love in the Time of Corona – Trailer