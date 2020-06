Obi-Wan Kenobi : Comment la série sera différente de The Mandalorian

La réalisatrice Deborah Chow explique comment la série Obi-Wan Kenobi sera différente de The Mandalorian.

La réalisatrice Deborah Chow a récemment réalisé deux épisodes de The Mandalorian, la toute première série télévisée Star Wars en live-action. Contrairement à cette série, le retour d’Obi-Wan Kenobi aura une seule cinéaste qui guidera l’histoire tout au long de la saison.

Deborah Chow a été choisie pour diriger la série Obi-Wan Kenobi pour Disney + à la suite de son travail sur The Mandalorian. Lors d’une récente table ronde, Chow a été interrogée sur la différence entre les projets. Pour elle, cela revient à avoir cette voix cohérente, bien que ce ne soit en aucun cas une mauvaise chose à ses yeux d’avoir une plus grande équipe sur The Mandalorian.

« Ce sera certainement différent, simplement en termes de charge de travail, évidemment, de tout faire. Mais à certains égards, je vais manquer d’avoir une équipe et d’avoir des gens qui sont là pour faire rebondir des idées. Mais évidemment, le revers de la médaille est qu’il est agréable d’avoir une voix cohérente et de savoir ce que vous faites du début à la fin. »

Chow est ainsi chargée de réaliser toute la saison, contrairement à The Mandalorian qui a plusieurs réalisateurs qui se succèdent.

La série Obi-Wan Kenobi met en vedette Ewan McGregor reprenant le rôle qu’il a joué dans les préquelles Star Wars. Disney + travaille également sur une préquelle de Rogue One avec Diego Luna reprenant son rôle d’espionne rebelle Cassian Andor.

Il y a aussi, bien sûr, la saison 2 de The Mandalorian, qui a heureusement terminé le tournage avant la pandémie de coronavirus et est en post-production pour un lancement prévu plus tard cette année.

Source : Variety / Crédit ©Lucasfilm