The Marvels : Des projections tests peu concluantes ?

La sortie du film The Marvels aurait été repoussée à cause de tests peu concluants.

Le MCU commence sérieusement à avoir de gros problèmes. Alors que Ant-Man et la Guêpe Quantumania obtient des résultats plus que mitigés, le prochain film The Marvels rencontrerait aussi quelques soucis.

Disney et Marvel ont récemment annoncé une nouvelle date de sortie pour The Marvels, alors qu’ils repoussaient le film une deuxième fois, avec un retard de quatre mois passant de juillet au mois de novembre.

Le site américain The Wrap a rendu compte de la nouvelle date de sortie disant que la raison était de donner plus de temps au film pour la post-production. Cette raison est bien plausible et correspond à tous les rapports concernant les problèmes de VFX de Marvel, comme cela a été le cas avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Il a donc été supposé que The Marvels recevrait plus de temps pour la post-production, afin de peaufiner ses effets visuels et éviter la même erreur qu’avec Quantumania.

Cependant, le vrai problème concernant le report de la sortie de The Marvels n’est peut-être pas seulement la VFX car deux sources offrent une raison différente, ce qui est encore plus inquiétant.

Selon la youtubeuse Grace Randolph, la raison du retard de The Marvels est que le film a été mal reçu par le public durant des projections tests (certainement les effets visuels pour les tests n’étaient pas complétés, ils ne peuvent donc pas être à blâmer).

« The Marvels a été repoussé de l’été à l’hiver en raison de mauvais résultats aux tests du public, alors Marvel veut faire des reshoots pour éviter ce genre de gâchis », a déclaré Randolph.

Elle pointe également le fait que les actrices du film sont bien moins populaires que le casting de Quantumania et elles reçoivent malheureusement beaucoup de haine en ligne. « Je veux dire que tout le monde aime Paul Rudd, Jonathan Majors et Michelle Pfeiffer, mais avec Brie Larson et Iman Vellani, cela pourrait être un bain de sang de toxicité du niveau de Star Wars, et j’espère que non seulement Disney Marvel ne le veut pas pour eux-mêmes, mais qu’ils ne veulent pas faire ça à leurs acteurs », a-t-elle déclaré.

Randolph ne fait que corroborer ce que le site Giant Freakin Robot avait rapporté il y a sept mois à propos des tests mauvais auprès du public.

Marvel et Disney n’admettront jamais que c’est le problème, espérons seulement qu’ils arrivent a arrangé ce qui ne va pas avec le film et offrir quelque chose de décent parce que la fatigue du MCU commence sérieusement à se faire ressentir et le public pourrait bien passer à autre chose.

Avec Brie Larson, Iman Vellani et Teyonah Parris et réalisé par Nia DaCosta, The Marvels sort désormais le 8 novembre 2023.

Source : Grace Randolph, Giant Freakin Robot / Crédit ©Marvel