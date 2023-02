Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Pire chute pour le MCU au box office

Ant-Man et la Guêpe Quantumania enregistre un record et fait la pire chute pour un film du MCU au box office.

C’est une grosse gamelle que vient de se prendre Ant-Man et la Guêpe Quantumania au box office. Selon The Hollywood Reporter, le troisième volet de la saga Ant-Man a connu une baisse de 69,7 % en Amérique du Nord lors de son deuxième week-end.

Le film est resté au sommet du box-office national, battant la nouveauté Crazy Bear. Pourtant, les 32,2 millions de dollars qu’il a gagnés au cours du week-end montrent une chute massive après ses revenus au cours du week-end férié de quatre jours la semaine dernière, qui s’élevaient à 120,4 millions de dollars.

Le film détient désormais la couronne de la plus grande chute au box-office de l’histoire de Marvel Cinematic Universe ainsi que la plus grosse chute pour film de super-héros qui a été lancé à plus de 100 millions de dollars au total.

Avant la chute de Quantumania, la pire baisse du box-office MCU appartenait à Black Widow, qui a connu une baisse de 67,8%. Cependant, Black Widow a souffert d’un lancement pendant la pandémie et était simultanément disponible en streaming en ligne avec Disney+.

Thor: Love and Thunder a connu une baisse similaire pendant son temps dans les salles, avec une chute de 67,7% après son lancement à 144,2 millions de dollars. Outre les sorties MCU, la plus grande chute au box-office du genre appartenait à Batman v Superman: Dawn of Justice, qui a subi une chute de 69,1% après sa sortie en salles.

Ant-Man et la Guêpe Quantumania a aussi souffert de critiques mitigés, ce qui explique en partie le manque d’intérêt du public.

Source : THR / Crédit ©Marvel