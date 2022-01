Spider-Man No Way Home : Tom Holland était nerveux de rencontrer ses co-stars (spoilers)

Tom Holland révèle qu’il était nerveux de filmer ses scènes épiques avec ses co-stars dans Spider-Man No Way Home. Spoilers.

Si à ce stade vous êtes encore dans l’ignorance quant aux apparitions surprises dans Spider-Man No Way Home et que vous n’avez pas encore vu le film, félicitations à vous, c’est un miracle. La suite de cet article est spoilers et révèle la présence de personnages, vous êtes prévenus.

***Spoilers***

Maintenant que le film est sorti, les acteurs de Spider-Man No Way Home parlent bien plus ouvertement de leur expérience sur le film. Tom Holland a récemment révélé à quel point il était nerveux et anticipait de travailler avec Tobey Maguire et Andrew Garfield pour Spider-Man No Way Home.

Dans une interview aux côtés de Maguire et Garfield, le Spider-Man actuel a partagé ce qu’il a ressenti quand ses prédécesseurs sont arrivés sur le tournage : « C’était très intimidant parce que nous étions loin dans le tournage avant que vous ne vous présentiez, vous savez, nous étions peut-être 3 mois dans la photographie principale et … la date de « les autres Spider-Man arrivent » était gravée sur mon calendrier et je me rapprochais de plus en plus, et vous savez, plus je me rapprochais, plus j’étais nerveux. »

Il ajoute : « Et puis dès que je vous ai rencontrés à Atlanta, j’ai réalisé que je n’avais pas de raison d’être nerveux… Lors de notre première répétition, j’avais demandé à Jacob et Zendaya de venir avec moi pour être là comme, mon système de soutien, du genre je vais rencontrer ces gars, je suis vraiment nerveux à ce sujet, nous devons lire la scène, et je ne sais pas comment ça va se passer parce que nous jouons tous le même personnage et nous devons tous y apporter notre cœur et notre âme et … cela signifie beaucoup pour eux et cela signifie beaucoup pour moi. »

On peut dire que l’instant où les trois versions de Spider-Man se sont réunies pour partager l’écran restera comme l’un des moments les plus mémorables de l’histoire de la culture pop. Holland connaissait évidemment l’ampleur de cette occasion, d’où sa nervosité et son anxiété avant leur arrivée sur de tournage.

Spider-Man No Way Home est encore dans les salles de cinéma.

Source : Screen Rant / Crédit ©Sony/Marvel Studios