Spider-Man No Way Home : 1er film à passer la barre du milliard de dollars durant la pandémie

Spider-Man No Way Home devient le premier film à passer la barre du milliard de dollars au box office mondial durant la pandémie.

Peter Parker vient de se frayer un chemin dans un record mondial au box-office en moins de deux semaines. Sony a confirmé dimanche que Spider-Man: No Way Home avait franchi la barre du milliard de dollars au box office, ce qui en fait le premier et le seul film sorti en 2021 à le faire. C’est également le premier film à franchir ce seuil depuis le début de la pandémie qui a commencé il y a près de deux ans.

Le film du Marvel Cinematic Universe mettant en vedette Tom Holland en tant que héros titulaire a accompli l’exploit en un peu moins de deux semaines depuis sa sortie le 15 décembre, avec un total mondial actuellement de 1,05 milliard de dollars. Le film a gagné près de 600 millions de dollars dans le monde et continue à remplir les salles mondiales pendant les vacances de Noël.

Au niveau des Etats-Unis, le film a gagné un total de 253 millions de dollars pour le week-end de lancement dans 4 336 cinémas, marquant le meilleur premier week-end pour la franchise Spider-Man et Sony. Après 10 jours dans les salles US, le total américain du film s’élève désormais à 467,3 millions de dollars sur le territoire.

En 12 jours, Spider-Man No Way Home a ainsi explosé les records de ventes de billets à l’international. Avant ça, seule la version live-action du Roi Lion, sorti en juillet 2019 avait réussi cet exploit et c’était des mois avant l’ère Covid.

Le côté transgénérationnel du film aide clairement à attirer les spectateurs de tout âge dans les salles puis que le film est le point culminant de 20 ans de Spider-Man sur grand écran. Même la montée du variant Omicron n’empêche pas le public de se rendre en salles.

Source : EW / Crédit ©Sony/Marvel Studios