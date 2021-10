Dune 2 : La suite officiellement annoncée avec une date de sortie

Le film Dune aura bien une suite après son succès au box office. Dune 2 a déjà une date de sortie

C’est officiel, Dune 2 verra bien le jour. Alors que les critiques étaient partagées sur le premier volet, le film est un succès au box office et Denis Villeneuve va pouvoir continuer à raconter la suite de l’histoire mise en place dans la partie 1.

Legendary a confirmé publiquement mardi que Dune 2 est officiellement en préparation, avec Villeneuve sur le point de revenir aux côtés des stars Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson et d’autres après un week-end de lancement réussi au box office américain.

La suite a dores et déjà une date de sortie. Warner Bros. a posé la date du 20 octobre 2023. Cela confirme plus ou mois que c’était le plan depuis le début mais Warner est resté prudent en attendant les résultats du box office pour officialiser les choses. De plus, le film est aussi disponible sur HBO Max aux Etats-Unis, ce qui change les conditions et ne reflète pas complètement le succès du film en salles.

Dune de Villeneuve a été annoncée pour la première fois en 2016. Le réalisateur a récemment déclaré à EW que la séparation du tome épique de Frank Herbert en deux films était l’une des premières choses sur lesquelles il s’était mis d’accord avec Warner Bros. C’est une longue histoire impossible à raconter en une fois et le premier film donne vraiment la sensation d’une partie 1.

En ce qui concerne le contenue de cette seconde partie, on sait déjà que le personnage de Zendaya (qui est à peine présente dans le premier) devrait être central à l’histoire.

Rendez-vous dans les salles en octobre 2023 pour Dune : Partie 2.

Crédit ©Warner Bros