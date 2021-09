Dune : Des premiers avis positifs pour le film de Denis Villeneuve

Les premières critiques de Dune saluent un cinéma « immersif », « à couper le souffle », mais les avis sont divisés sur la narration.

La nouvelle adaptation de Dune a enfin été projetée pour la première fois ce vendredi 3 septembre durant la Mostra de Venise, qui se déroule actuellement dan la ville italienne. Et les premiers avis sont dans l’ensemble très positifs, le film ayant reçu une standing ovation de 8 minutes. Cependant, certains critiques sont partagés quant à la narration.

Si le film est apparemment visuellement splendide, la narration n’a pas convaincu tout le monde. La réalisation de Denis Villeneuve est comparée à des franchises comme Star Wars et Le Seigneurs des Anneaux ou encore 2001 l’Odyssée de l’Espace.

Le film #Dune de Denis Villeneuve a reçu une standing ovation de 8 minutes après sa diffusion au Festival de Venise.👏 (via @THR) pic.twitter.com/s6ZufLTRdC — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 4, 2021

La presse américaine est cependant assez divisée. Leah Greenblatt d’EW a donné un B au film, le qualifiant d’ « époustouflant et un peu exaspérant ». « [Dune] est exactement le genre de cinéma luxuriant et haut de gamme pour lequel les grands écrans ont été conçus ; une expérience sensorielle si opulente et bouleversante qu’elle mérite d’être vue en grand, ou pas du tout. » Mais sur la narration, la critique est plus mitigée : « L’impressionnante exécution de Villeneuve… obscurcit souvent le fait que l’intrigue est principalement un prologue : une histoire d’origine tentaculaire sans début ni fin fixe. »

Owen Gleiberman de Variety, quant à lui, a écrit que « Dune est un film qui gagne cinq étoiles pour la construction du monde et environ deux et demi pour la narration… Ce n’est pas seulement que l’histoire perd son pouls. on n’y est pas émotionnellement investi. »

David Ehrlich d’IndieWire était encore plus direct, qualifiant le film de « déception massive » dans sa critique et ajoutant : «Cet opéra aux épices sans vie est raconté à une échelle tellement comique qu’un écran de toute taille aurait du mal à le contenir… Pour toute la vision impressionnante de Villeneuve, il perd de vue pourquoi l’opus de science-fiction fondateur de Frank Herbert est digne de ce spectacle épique en premier lieu. »

David Rooney de The Hollywood Reporter a écrit : « Une grande partie de ce que nous regardons ressemble à une configuration laborieuse pour un film, espérons-le plus captivant à venir – les devoirs ennuyeux avant que les choses juteuses ne commencent à se produire. »

Pourtant, de nombreux journalistes ont fait l’éloge du film sur les réseaux sociaux, le qualifiant de « film unique dans une génération », « passionnant et émotionnellement authentique » et « une épopée parfaite qui exige la partie 2 ».

Du côté de la presse française, les premiers avis sont positifs et disent notamment que Villeneuve a « gagné son pari »

🔵 Bonne nouvelle : #DenisVilleneuve a gagné son pari d’adapter #Dune. Son film est à la fois un grand spectacle, un récit initiatique et une belle approche des relations parents-enfant, qui fait le lien avec le reste de son œuvre. Très bon casting pour mise en scène flamboyante pic.twitter.com/lai6BRgfMT — Philippe Rouyer (@philippe_rouyer) September 3, 2021

Faut dire ce qui est : #Dune est une réussite. Denis Villeneuve parvient à confectionner une grande épopée autour du conte initiatique qu’est le destin de Paul Atréides. Casting à la hauteur, Hans Zimmer des bons jours, 📸 sublime et un rythme d’action que je trouve fascinant 🍿 pic.twitter.com/DYAagrry8K — Louis Lepron (@louislepron) September 3, 2021

Beaucoup l’imitent, aucun ne l’égale. Avec #Dune Villeneuve livre son Opus Magnum de minimalisme monumental. D’une beauté et d’une perfection esthétique totale (beau et étrange comme du Soulages x Olafur Eliasson x Louise Bourgeois).

Radical mais assez inoubliable pic.twitter.com/WuydpI48yT — Renan Cros (@imnotgenekelly) September 3, 2021

Il n’y avait que Denis Villeneuve pour encore relever le défi d’adapter #Dune et réussir à transmettre toute la beauté et la force du roman d’Herbert. La photo, la musique, le travail sur le son et l’excellent casting finissent d’en faire une œuvre majeure, intense et épique. pic.twitter.com/BZ2RATcjRw — Mégane Choquet (@MeganeChoquet) September 3, 2021

Le livre de Frank Herbert m’était tombé des ains. Denis Villeneuve est parvenu à me faire aimer #Dune ! Un grand moment de cinéma, épique et puissant où je n’ai pas vu le temps passer ! Je suis épatée ! @warnerbrosfr @OSnanoudj @CaroleChomand pic.twitter.com/PxNrV8EKSq — Vié Caroline (@Caroklouk) September 3, 2021

Le film réunit au casting Timothée Chalamet , Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chang Chen, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa et Javier Bardem.

Dune sort le 15 septembre dans les salles françaises.

Crédit ©Warner Bros