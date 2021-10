Ant-Man et la Guêpe Quantumania : Bill Murray révèle sa présence dans le film Marvel

Bill Murray aurait rejoint le MCU et confirme sa présence dans le film Marvel Ant-Man et la Guêpe Quantumania.

Bill Murray va entrer dans l’univers cinématique de Marvel. Alors qu’il est pleine promotion du film The French Dispatch, l’acteur a révélé qu’il avait un rôle dans le film Marvel Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Cette révélation a été faite dans une interview à la publication allemande Frankfurter Allgemeine Zeitung (ou FAZ).

Murray a été interrogé sur le fait de travailler plusieurs fois avec des réalisateurs comme Anderson, Sofia Coppola et Jim Jarmusch, et si cela signifiait s’il était important pour lui de travailler avec des cinéastes qu’il connaît bien et aime.

En guise de réponse, Murray a déclaré : « Vous savez, récemment, j’ai fait un film Marvel », avant de sembler immédiatement regretter la divulgation : « Je ne vous le dirai probablement pas, mais peu importe », a-t-il ajouté.

« En tout cas, certaines personnes ont été assez surprises de savoir pourquoi j’ai décidé d’un tel projet », a déclaré Murray. « Mais pour moi, la chose était assez claire : j’ai appris à connaître le réalisateur – et je l’ai vraiment beaucoup aimé. Il était drôle, humble, tout ce qu’on attend d’un réalisateur. »

Bien que Murray n’ait pas mentionné le nom de Peyton Reed, il a cité « l’histoire de cheerleaders, ‘Bring It On' » – qui a été réalisé par Reed – comme un « sacré bon » film et une autre raison pour laquelle il a signé pour faire un film de super-héros avec ce réalisateur en particulier.

« Alors j’ai accepté, même si autrement je ne suis pas intéressé par ces énormes adaptations de bandes dessinées en tant qu’acteur », a déclaré Murray.

Mais les fans ne devraient pas s’attendre à ce que Murray devienne un incontournable du MCU, cette unique expérience lui a suffi : « Disons-le de cette façon : le réalisateur est un bon gars, et maintenant j’ai au moins essayé ce que c’est que de tourner un film Marvel. Mais je ne pense pas avoir besoin de cette expérience une deuxième fois, » a déclaré Murray à FAZ lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait d’avoir fait un film de super-héros.

Le troisième film de la saga Ant-Man verra les retours de Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang (alias Ant-Man) et Evangeline Lilly dans le rôle de Hope van Dyne (alias la Guêpe) pour une autre nouvelle aventure.

Dans le reste du casting, on trouve aussi Michael Douglas en Hank Pym, Michelle Pfeiffer en Janet van Dyne et Kathryn Newton qui sera la version adulte de Cassie Lang, la fille de Scott. Notez aussi que Jonathan Majors, qui a fait ses débuts du MCU dans Loki, sera présent dans le rôle de Kang le Conquérant.

Réalisé par Peyton Reed, Ant-Man et la Guêpe Quantumania sortira le 15 février 2023.

Source : FAZ via Variety / Crédit ©Marvel/DR