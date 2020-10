Moon Knight : Oscar Isaac jouera le personnage Marvel pour Disney+

Oscar Isaac serait en négociation pour le rôle de Moon Knight dans la série Disney+ de Marvel.

Apparemment, c’est loupé pour Keanu Reeves. Disney+ et Marvel Studios continuent de remplir le MCU de talent et semble avoir casté le dernier héros de ses séries. Alors que les studios préparent plusieurs séries pour la phase 4, ils auraient mis le grappin sur Oscar Isaac pour jouer le rôle principal de la série Moon Knight, qui sera écrite par Jeremy Slater (The Umbrella Academy).

L’acteur de Star Wars rejoindrait ainsi le MCU dans la peau de Marc Spector, un justicier mercenaire qui tient ses super-pouvoirs de l’ancien Dieu de la Lune Egyptien Khonshu. Créé par Doug Moench et Don Perlin, Moon Knight est apparu pour la première fois dans Werewolf by Night en 1975. Depuis, il a fait équipe avec les Avengers, les Secret Avengers et les X-Men, y compris She-Hulk.

Isaac n’est pas étranger au monde de Marvel Comics, puisqu’il a joué le rôle du méchant titulaire dans X-Men: Apocalypse en 2016. Ce film est sorti sous l’ère de la Fox pré-Disney et ne fait pas partie du MCU. Il a également prêté sa voix à Spider-Man 2099 dans le générique de fin de Spider-Man: dans le Spider-Verse.

Oscar Isaac apparaîtra dans le blockbuster de science-fiction Dune et sera aux côtés de Jessica Chastain dans la prochaine série limitée de HBO Scenes From a Marriage.

Moon Knight est l’un des sept séries Disney+ en live-action que Marvel a en préparation, certaines se concentrant sur des visages familiers des films et d’autres présentant de nouveaux héros. La première est WandaVision avec Paul Bettany et Elizabeth Olsen, suivi de The Falcon and the Winter Soldier, Loki et Hawkeye. Disney + développe également des séries sur She-Hulk (avec Tatiana Maslany ?) et Ms Marvel avec la nouvelle venue Iman Vellani.

Notez que Marvel et Disney+ n’ont pas commenté l’information.

Source : Deadline / Crédit ©DR