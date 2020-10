Ms Marvel : Disney+ trouve sa nouvelle super-héroïne !

Disney+ et Marvel Studios castent Iman Vellani dans le rôle de Ms. Marvel dans la série et éventuellement pour les films du MCU.

Après She-Hulk, le Marvel Cinematic Universe a trouvé sa Kamala Khan. Disney+ et Marvel annoncent l’arrivée de la jeune Iman Vellani pour incarner la super-héroïne Ms Marvel dans la série en préparation. A l’écriture, on trouve Bisha K. Ali qui notamment écrit pour les séries Quatre Mariages et un Enterrement et Sex Education.

Ms Marvel est une super-héroïne américaine d’origine pakistanaise et elle est la première musulmane du MCU. De son vrai nom Kamala Khan, est elle apparue pour la première fois dans le comic book Captain Marvel #14 d’août 2013. Elle est la cinquième héroïne à prendre le nom de code de Miss Marvel. Elle peut prendre l’apparence de quelqu’un d’autre, changer la taille de son corps ou d’une partie seulement. Elle possède également un pouvoir d’auto-guérison.

L’an dernier, Kevin Feige, le big boss de Marvel, avait dévoilé que Ms Marvel serait non seulement dans sa propre série mais qu’on la verra aussi éventuellement dans les films.

Ms Marvel n’est qu’une des nombreuses séries Disney + que Marvel a en préparation, centrée à la fois sur les visages familiers de Marvel des films comme The Falcon and the Winter Soldier, Loki et Hawkeye et de nouveaux héros comme She-Hulk, qui vient de caster Tatiana Maslany dans le rôle principal.

La première série sera WandaVision, qui met en vedette Elizabeth Olsen dans le rôle de Scarlet Witch et Paul Bettany dans le rôle de Vision, et qui devrait faire ses débuts sur Disney + plus tard cette année.

Source : Deadline / Crédit ©DR/Marvel