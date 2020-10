Batwoman saison 2 : Javicia Leslie se dévoile dans son nouveau costume !

Découvrez Javicia Leslie dans le nouveau costume de Batwoman pour la saison 2.

Nouvelle Batwoman, nouveau costume. La CW a dévoilé deux images officielles de Javicia Leslie dans le tout nouveau costume de Batwoman confectionné pour elle. Elle aura effectivement son propre costume même si elle portera celui de Kate pendant deux épisodes après sa disparition.

Le nouveau look a été conçu par la créatrice de costumes de Batwoman Maya Mani et créé par Ocean Drive. La perruque rouge originale aux cheveux raides a été remplacée par une perruque naturelle bouclée avec des mèches rouges créée par Janica Workman, et les gantelets et les bottes du costume ont également été mis à jour.

Ce look est parfait pour Ryan Wilder qui est une femme noire. Il a précédemment été dit que le look du personnage sera en adéquation avec qui elle est et qu’il la reflètera. Leslie a collaboré avec Mani et la productrice exécutive Caroline Dries pour concevoir le look, et a déclaré : « J’aime le fait que Ryan devienne sa propre Batwoman – c’est son style, son swag et son moment ! J’ai senti qu’il était important que les téléspectateurs puissent dire à la silhouette que Batwoman était une fille noire. Avec le costume moulant et la belle coupe afro, nous avons définitivement réussi ! », a déclaré Leslie, qui est la première femme noire à jouer à Batwoman.»

« Le parcours de Ryan commence en se disant « Qu’est-ce que cette combinaison peut faire pour moi ? » Mais elle ne tarde pas à se rendre compte de la puissance de son symbole et de ce qu’elle peut faire pour tout le monde à Gotham City », a déclaré la showrunner Caroline Dries dans un communiqué. « Alors que Ryan embrasse tout ce qui la rend spéciale, elle ajuste la combinaison pour qu’elle lui corresponde physiquement et figurativement. Cela signifiait créer un nouveau design qui était indéniablement une déclaration qui criait sa puissance ».

Le tournage de Batwoman se déroule actuellement à Vancouver. La série sera de retour à l’antenne en 2021 sur la CW. Notez aussi que la saison 1 sera diffusée en France sur Warner TV à partir du 5 novembre.

Crédit ©CW