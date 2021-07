Ghostbuster 4 : Une trailer horrifique pour la suite de SOS Fantômes 30 ans après

Ghostbuster 4 ou SOS Fantôme : l’Héritage se dévoile dans une nouvelle bande annonce plus explicite et d’action pour annoncer sa sortie en novembre prochain

C’était il y a plus d’un an et demi. Ghostbuster 4 dévoilait sa bande annonce pour la première fois en décembre 2019. Depuis une crise sanitaire est venu repousser la sortie du film jusqu’à une durée indéterminée, sans nouvelles images, ni information sur une éventuelle date de sortie éventuelle.

Ce n’est désormais plus le cas. SOS Fantomes 4 se dévoile aujourd’hui avec une nouvelle bande annonce étendue, bourrée d’images d’action et glaçante, dans laquelle la nouvelle génération – très jeune – de chasseurs de fantôme, accompagnée de la supervision d’un adulte en la personne de Paul Rudd – se rend compte qu’une apocalypse fantomatique est en train de se mettre en place. Une bande annonce tonitruante qui détonne avec l’esprit habituel de la franchise des années 80, très axée sur la comédie au delà de la chasse aux spectres. Une revisite en mode blockbuster de la franchise ? Ca y ressemble bien.

Ce nouveau film SOS Fantômes : l’Héritage en français, ou Ghostbuster 4 : Afterlife en langue de Shakespeare, se déroule 30 ans après les films cultes. On y trouvera McKenna Grace (Captain Marvel) qui jouera la fille du personnage de Carrie Coon (The Leftovers) et la petite soeur du personnage incarné par Finn Wolfhard (Stranger Things).

On sait aussi que l’ancienne génération de Ghostbusters sera bien présente dans le nouveau film. Si leur participation était suspectée depuis un moment, Dan Aykroyd l’a confirmé même si l’on ne les voit pas (vraiment) à nouveau dans cette nouvelle bande annonce pour ce Ghostbusters 4 ou SOS Fantômes : l’Héritage (c’est comme on veut).

Ernie Hudson, Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts et Aykroyd lui-même, seront de retour pour cette suite. Le film rendra hommage à Harold Ramis qui est décédé. Réalisé par Jason Reitman, le film est prévu aux USA en Novembre prochain pour Thanksgiving. Il est annoncé dans nos salles pour le 10 novembre prochain.

Ghostbuster 4 – SOS Fantômes : l’Héritage – Bande annonce 2

Crédit photos : ©Sony Pictures