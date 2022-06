Marvel : Qui sont les personnages les plus importants de la phase 4 du MCU ?

Le producteur de Doctor Strange 2 dit que Stephen Strange et Wanda Maximoff sont les personnages les plus importants de la phase 4.

Richie Palmer, le producteur de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, a fortement suggéré que le Dr Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) et Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) étaient les personnages les plus importants de l’univers cinématographique Marvel alors que la Phase 4 se poursuit et l’ère post-Infinity Saga continue de prendre forme.

Le président de Marvel Studios et directeur de la création de Marvel Entertainment, Kevin Feige, a précédemment décrit Doctor Strange de Cumberbatch comme « l’ancre de l’univers cinématographique Marvel ». Palmer a expliqué cela dans le commentaire audio de Multiverse of Madness. « Si Doctor Strange est l’ancre du MCU de la phase 4, alors Wanda Maximoff est le joyau de la couronne », a-t-il déclaré.

« C’est fou de voir Wanda agir comme ça pour la première fois, c’est tellement excitant », a expliqué Palmer. « Et pour les fans des comics, nous étions tellement contents de présenter cela à l’écran et de tenir enfin la promesse. Une fois que vous avez présenté le personnage de Scarlet Witch, avant même qu’elle ne soit Scarlet Witch, nous l’avons présentée dans L’Ere d’Ultron, il y avait toujours l’espoir que nous puissions l’amener à cet endroit où elle ferait des choses comme [infiltrer Kamar Taj]. Et c’est vraiment excitant, et c’est la meilleure. »

Cela étant dit, l’avenir de Wanda reste pour le moment inconnu, mais des rumeurs l’annonce de retour dans un nouveau projet Disney+, Wonder Man. ON ne sait pas encore si c’est vrai, mais si Wanda est aussi importante qu’il le dit pour la phase 4, alors elle reviendra certainement.

Quant à Doctor Strange, il est officiel qu’il reviendra puisqu’à la fin de Multiverse of Madness, il est dit qu’il reviendra et la scène post-générique dévoile Charlize Theron dans le rôle de Clea, un personnage clé dans l’histoire Strange.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness est toujours dans les salles.

Source : CBR / Crédit ©Marvel Studios