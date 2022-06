Marvel : Kevin Feige promet plus de clarté sur la phase 4 du MCU dans les mois à venir

Le but de la phase 4 du MCU va devenir de plus en plus clair dans les prochains mois, selon le patron de Marvel.

Lorsque Marvel a conclu la saga Infinity dans Spider-Man: Far From Home, cela c’est déroulé sur une décennie de narration complexe à travers 3 phases composées de 23 films différents au total. Marvel a réussi l’impossible en construisant un scénario global autour des Pierres d’Infinité et en le terminant de manière significative. Cependant, Marvel Studios n’a jamais voulu que la saga Infinity soit la seule pièce du MCU, car la phase quatre a vu certaines des histoires se poursuivre sur le grand écran et sur Disney+.

Alors que la Phase 4 du MCU a déjà commencé, Kevin Feige dit que les fans auront une image plus claire de la prochaine grande histoire de Marvel dans les mois à venir. En effet, tout ce que WandaVision, Hawkeye et les autres séries télévisées Marvel de Disney+ ont construit, en tandem avec leurs homologues sur grand écran, deviendra plus clair dans les mois à venir, promet le chef de Marvel Studios.

Dans le nouveau numéro du magazine Total Film, Kevin Feige déclare : « Alors que nous approchons de la fin de la phase 4, je pense que les gens vont commencer à voir où va cette prochaine saga. »

« Je pense qu’il y a déjà eu de nombreux indices, qui me sont au moins apparents, sur la direction que prend toute cette saga », a-t-il ajouté. « Mais nous serons un peu plus directs à ce sujet dans les mois à venir, pour établir un plan, afin que le public qui veut voir la situation dans son ensemble puisse voir un tout petit peu plus de la feuille de route. »

Une Phase 4 chargée

La phase 4 du MCU a jusqu’à présent inclus les films Black Widow, Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux, Eternels, Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, complétés par les séries Disney+ WandaVision , Falcon et le Soldat de l’Hiver, Loki, What if…?, Hawkeye, Moon Knight et Miss Marvel qui est actuellement diffusée sur la plateforme.

Cette année, il reste à venir, les films Thor: Love and Thunder (le 13 juillet dans les salles françaises) et Black Panther: Wakanda Forever (en salles le 11 novembre), ainsi que la série Disney+ She-Hulk : Avocate (le 17 août sur Disney+) – qui seront tous suivis en 2023 par d’autres titres comme Ant-Man et la Guêpe Quantumania ou encore The Marvels et Les Gardiens de la Galaxie 3 pour ne citer qu’eux.

En plus d’introduire le concept de multivers et un variant du supervillain Kang le Conquérant (qui occupera une place importante dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania en février prochain), la phase 4 a fait évoluer Wanda Maximoff vers Scarlet Witch, a officiellement nommé un nouveau Captain America (Sam Wilson)… et a teasé les successeurs de Black Widow (Yelena) et Hawkeye (Kate Bishop).

Et l’héroïne en herbe de Miss Marvel, Kamala Khan, est déjà confirmée dans la suite de Captain Marvel, The Marvels qui ne sortira pas avant fin juillet 2023. Elle fera non seulement équipe avec Carol Danvers mais aussi avec Monica Rambeau dont la version adulte a été présentée dans WandaVision.

Marvel Studios sera bien présent au Comic Con au mois de juillet, mais ont s’attend a avoir plus de scoop en septembre durant la D23 Expo, la grande convention de Disney.

Source : Total Film via Deadline / Crédit ©Marvel