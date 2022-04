The Batman 2 : Warner Bros annonce la suite au CinemaCon

The Batman 2 est bien en préparation avec Robert Pattinson et Matt Reeves de retour.

Ce n’est pas une surprise, Robert Pattinson reviendra bien pour un second film Batman. L’annonce de la suite a été faite ce mardi par Warner Bros durant le CinemaCon qui se tient actuellement à Las Vegas.

Bien évidemment, les détails concrets n’ont pas été dévoilés mais, Warner a confirmé que le co-scénariste et réalisateur Matt Reeves, Pattinson, « et toute l’équipe ramènera le public à Gotham dans The Batman 2. » L’équipe créative du premier film reste ainsi la même pour la suite.

Reeves a fait une brève apparition pour remercier le public qui a aidé le film à dépasser les 750 millions de dollars au box-office mondial, ce qui en fait le film le plus rentable de 2022.

« C’est excitant pour moi », a déclaré Reeves, ajoutant qu’il est un grand fan du personnage et « est ravi de revenir dans ce monde pour le prochain chapitre ». Reeves a également promis plus d’informations sur le film … lors d’un futur Cinemacon. Il faudra donc être patient.

En attendant, le premier film est toujours dans les salles de cinéma avec aux côtés de Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell, Peter Sarsgaard, John Turturro, Barry Keoghan et Paul Dano.

Source : Deadline, EW / Crédit ©Warner Bros