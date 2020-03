The Walking Dead saison 10 : La série est loin d’être finie

Scott M. Gimple répète que la série The Walking Dead est loin d’être terminée.

Alors que la série est pour le moment à l’arrêt à cause du coronavirus, il n’est pour le moment pas question pour AMC et Scott M. Gimple de mettre fin à The Walking Dead. La série a peut-être à nouveau perdu une de ses stars, mais l’aventure est loin d’être terminée.

Dans une interview à The Hollywood Reporter, le patron de la franchise de zombies insiste qu’ils ne sont pas en train de mettre la fin en place : « Ce n’est pas le plan, » du moins pour le moment.

« Mais, nous vivons à une époque très étrange », a admis le producteur. « Vous m’avez attrapé dans un moment où rien ne semble réel, donc pour autant que je sache, ça va devenir un spectacle de marionnettes la semaine prochaine, » plaisante-t-il en référence au lockdown qui force la série a repoussé son final.

S’il n’y aura pas de nouveaux épisodes pendant un certain temps après la diffusion de l’épisode 15 et que la série spin-off est aussi repoussée, les équipes de la série promettent quelques surprise en attendant : « Nous essayons de trouver des idées pour essayer de nous amuser avec Walking Dead pour les personnes restées à la maison, pour aider à garder le moral, » dit-il.

Il conclut : « J’espère que nous aurons bientôt plus de nouvelles à ce sujet. »

Source : THR / Crédit ©AMC