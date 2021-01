Thor Love and Thunder : Le tournage a commencé par une cérémonie (photos)

Taika Waititi partage des photos du premier jour de tournage de Thor Love and Thunder qui a commencé par une cérémonie rendant hommage aux Premières Nations Australiennes.

Après des semaines de pré-production et de membres de casting qui arrivent au compte goute en Australie, le tournage de Thor Love and Thunder a enfin commencé. Pour l’occasion, le réalisateur Taika Waititi a partagé des photos prises durant le premier jour.

Avant de se lancer dans le tournage du film, Waititi a commencé par une cérémonie qui reconnait le rôle des Premières Nations du pays. Sur Twitter, il écrit : « Nous avons commencé Love & Thunder avec la cérémonie de bienvenue dans le pays par les danseurs Gamay de Gadigal & Bidiagal Nation et karakia de Te Aranganui, » a posté Waititi. « J’encourage tous les cinéastes à s’engager avec les peuples des 1ères nations lors du tournage de vos films. Cela en vaut la peine et c’est la bonne chose à faire. »

Started Love & Thunder with Welcome to Country ceremony from Gamay dancers of Gadigal & Bidiagal Nation and karakia from Te Aranganui. I encourage all film makers to engage with 1st nations peoples whenever shooting your films. It’s worth it and it’s the right thing to do.🖤💛❤️ pic.twitter.com/Rhhvt2zFNE

— Taika Waititi (@TaikaWaititi) January 27, 2021